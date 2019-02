Ovo mora da je bolelo: Murinjov urnebesni pad na ledu (video)

Nakon što je pre nekoliko meseci dobio otkaz u Mančester Junajtedu, Žoze Murinjo odmara i širom sveta radi stvari koje nemaju mnogo veze s fudbalom.

Tako je bilo i nedavno na hokejaškoj utakmici u Rusiji, gde je trener iz Portugala doživio novi udarac, ovaj put bukvalno.

Jose Mourinho's ceremonial puck drop at a KHL game did NOT go according to plan. 😂 ☠️

(🎥: @khl_eng) pic.twitter.com/MNkA9mMevd

— theScore (@theScore) February 4, 2019