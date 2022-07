Panatinaikos: Nedović može u Zvezdu za 300.000 evra

ATINA – Direktor Panatinaikosa za komunikacije Dimitris Kontos izjavio je da srpski košarkaš Nemanja Nedović može da pređe u Crvenu zvezdu samo uz obeštećenje od 300.000 evra, prenose grčki mediji.

Srpski sajt „Mocart sport“ preneo je ranije danas nezvaničnu informaciju da je Nedović dogovorio saradnju sa Crvenom zvezdom.

Grčki sajt „totalbasket.gr“ preneo je izjavu Kontosa koji je za „bwinsport“ rekao pod kojim uslovima Nedović može da napusti klub iz Atine.

„Nedović je poseban slučaj. Panatinaikos se ponašao veoma korektno prema Nedoviću u teškim situacijama. On je prošlog leta produžio ugovor do 2023. godine, ali ubacili smo neke klauzule. Imali smo dogovor da će se saradnja automatski produžiti na još jednu sezonu ukoliko on odigra 28 od 34 utakmica u Evroligi. Međutim, on je na kraju odigrao 26 od 32 utakmice u Evroligi zbog izbacivanja tri ruska kluba. Procenat je potpuno isti. Panatinaikos smatra da bi sa igračem trebalo da nastavimo saradnju. Međutim, menadžer igrača Miško Ražnatović, tvrdi da nema osnova za automatsko produženje ugovora sa igračem, pošto Nedović nije odigrao 28 utakmica“, rekao je Kontos.

On tvrdi da Panatinaikos ne želi da ulazi u sudski spor sa srpskim košarkašem.

„Ne želimo da naš košarkaš bude nezadovoljan. Ne želimo da mu ponudimo trogodišnji ugovor vredan tri miliona evra, koliko mu prema našim informacijama nudi Crvena zvezda. Nemanja može da bude slobodan igrač za obeštećenje od 300.000 evra, jer nije odigrao 28 utakmica“, zaključio je Kontos.

(Tanjug)

