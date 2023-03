Panter: Pokušaćemo da odbranimo domaći teren

BEOGRAD – Kapiten košarkaška Partizana Kevin Panter izjavio je danas za klupsku televiziju da će njegova ekipa pokušati da odbrani domaći teren i usreći navijače u narednim utakmicama Evrolige.

Košarkaši Partizana u narednih 10 dana igraju četiri važne utakmice.

Očekuje ih prvo meč sa Olimpijakosom u petak, potom dva dana kasnije utakmica sa Cedevita Olimpijom i naredne nedelje dueli sa Realom i Barselonom.

„Pred nama su dve teške nedelje, najteže na kraju regularnog dela sezone. Počevši od petka. Daćemo sve od sebe, biti pozitivni, radićemo kao i tokom cele sezone. Pokušaćemo da odbranimo domaći teren i usrećimo navijače i sebe. Imamo svoje ciljeve. Karakter se gradi u teškim momentima, kao onim u decembru. Mnogi će stajati uz tebe samo kada imaš rezultat. Ali u najtežim trenucima vidiš od čega si napravljen. Videli smo kakvu podršku imamo. To je bila šansa da očvrsnemo. Nastavili smo i ti trenuci su značajni kada se borimo za plej-of, sutra možda i za fajnal for“, izjavio je Panter.

Osvrnuo se potom američki bek na kapitenku traku koju je poneo ove sezone, kao i na odnos sa naivjačima Partizana.

„Cenim to i rekao sam na početku sezone. Velika je čast i ljudi to ovde ozbiljno shvataju. Ovaj klub je ozbiljan i mislim da je to odgovor na moj pristup i odnos prema igri i timu. Čast je kada te ovakav klub i ovakvi navijači prihvate kao kapitena. Naročito kao stranca. Svakim danom pokušavam to da opravdam. Nisam savršen, niti pokušavam da budem, ali želim da opravdam to na svakoj utakmici i treningu. Ne pokazujem emocije dok igram. Iskreno, kada pokazujem emocije, onda su to posebne situacije. Mnogo puta, navijači izazivaju emocije koje ja ne ispoljavam. Utakmice su žestoke, a oni su u samoj igri i zaista im je mnogo stalo. To i kod mene izazove da iskažem emocije“, zaključio je Panter.

(Tanjug)

