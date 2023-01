Panter: Vrlo moguće da će ponovo biti meč na jednu loptu

BEOGRAD – Ne mogu da predvidim budućnost ali ono što je zanimljivo je da igraju dve dobre ekipe koje se bore za mesto u plej-ofu, izjavio je košarkaš Partizana Kevin Panter za Mocartsport.

Košarkaši Partizana u petak gostuju ekipi Crvene zvezde u okviru 21. kola Evrolige. U prvom derbiju u Evroligi pobedili su „crveno-beli“ rezultatom 76:73.

„Vrlo je moguće da će ponovo biti meč na jednu loptu. Uostalom videli smo mnoge utakmice ove sezone koje su se završavale na jednu loptu, jedan od njih je bio i taj protiv Zvezde, ali odigrali smo još puno mečeva koji su bili neizvesni. Moramo da igramo i ostanemo koncentrisani do poslednjeg zvižduka sudije i to je jedini put do pobede. Što se mene tiče, jedina razlika koja je kod mene primetna je činjenica da se sada meč igra pred njihovim navijačima i to je to“, izjavio je kapiten Partizana.

(Tanjug)

