Pantić: Imamo jasan cilj; Jović: Na nama je sve

BEOGRAD – Fudbaleri Partizana Danilo Pantić i Nemanja Jović veruje u prolaz tima u narednu rundu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Partizan sutra od 20.45 igra revanš meč drugog kola kvalifikacija protiv Dunajske Strede, koju su u prvom duelu pobedili 1:0.

„Imamo jasan cilj, a to je prolazak u narednu fazu. Sigruni smo u to, verujemo da ćemo proći dalje. Oni su mlada i kvalitetna ekipa, koja igra dobra fudbal, ali mislim da je iskustvo na našoj strani. Mislim da to može da odigra veliku ulogu u utakmici. Biće drugačija utakmca nego u Begradu. Igraju na domaćem terenu, izaćhi hrabrije, a mi ćemo im odgovoriti istom merom“, rekao je Pantić za TV Partizan.

Mladi Nemanja Jović ističe da je kvalitetan napada prednost u odnosu na rivala.

„Dobili smo ih 1:0, znamo cilj, to je da ih dobijemo i tamo. Žao mi je što sam propustio tu šansu u drugom poluvremenu, nadam se da ću u Slovačkoj da ih iskoristim. Naša prednost je kvalitet u napadu, sada moramo da uđemo bolje u utakmicu nego u Beogradu. Na nama je sve“, pročio je Jović.

(Tanjug)

