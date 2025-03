Paredes: Mesi nije razgovarao sa mnom tri meseca jer sam uvredio Barselonu

Argentinski fudbaler Leandro Paredes rekao je da, nakon što je svojevremeno vređao fudbalski klub Barselonu, njegov sunarodnik Lionel Mesi tri meseca nije želeo da razgovara sa njim.

Mesi je 23 godine igrao za Barselonu u kojoj se proslavio, i između ostalog, osvojio 10 šampionskih titula u Španiji, četiri trofeja u Ligi šampiona i sedam u Kupa kralja. Postigao je 672 gola, po čemu je rekorder katalonskog kluba.

On je 2021. godine napustio klub i prešao u Pari Sen Žermen, a dve godine kasnije potpisao je za Inter iz Majamija.

Paredes je dok je igrao u Pari Sen Žermenu, uputio niz uvreda na račun Barselone kako bi motivisao saigrače u utakmici u februaru 2021. godine u Ligi šampiona, koju je francuski klub dobio 4:1. Mesi je to čuo i nije razgovarao sa Paredesom tri meseca.

„Nismo razgovarali oko tri meseca. Bilo mi je jako loše. Poslao sam mu poruku narednog dana, onda drugu 15 dana kasnije. Rekao sam mu: ‘Nije bilo upućeno tebi, nije mi bila namera da uvredim’. Ali nije odgovorio. Nije odgovorio naredna tri meseca“, rekao je Paredes za Infobae.

„Prošlo je tri meseca i pomislio sam: ‘Sada moram da vidim kako će da reaguje’. Ali ne, fenomen, fenomen. U trening kamp reprezentacije doputovali smo istog dana, ja sam stigao nešto ranije i on je došao u moju sobu. Prao sam zube, bilo je baš rano, a on me je polio vodom i rekao: ‘Šta radiš tako rano?’ „, dodao je Paredes.

Mesi i Paredes će ovog meseca igrati za reprezentaciju Argentine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, u utakmicama protiv Urugvaja i Brazila.

(Beta)

