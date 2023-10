Partizan bolji od Zvezde i u derbiju ABA lige

Košarkaši Partizana pobedili su večeras kao domaćini Crvenu zvezdu sa 98:87 (17:25, 30:11, 25:27, 26:24), u meču petog kola regionalne ABA lige.

Partizan je do pobede predvodio Frenk Kaminski sa 22 poena, a pratili su ga Aleksa Avramović sa 15, Zek Ledej i Pi Džej Doužer sa po 12 i Danilo Anđušić sa 11 poena.

Kod Zvezde bolji od ostalih bio je Šabaz Nejpir sa 23 poena i osam asistencija.

Obe ekipe su zabeležile po četiri pobede i jedan poraz i nalaze se na deobi drugog mesta.

Za razliku od evroligaškog derbija odigranog u četvrtak, ovaj je mnogo bolje otvorila Zvezda. Crveno-beli su serijom 7:0 poveli posle tri minuta igre vodili sa 11:4, ali je Partizan odmah uzvratio na isti način – serijom 7:0.

Usledila je nova serija Zvezde, koju su trojkama završili Teodosić i Gedraitis za prvu dvocifrenu prednost gostujućeg tima na utakmici (11:21). Zvezda je do kraja prve četvrtine zadržala prednost i na prvi odmor je otišla sa osam poena prednosti (17:25).

Crno-beli su drugih deset minuta igre započeli sa sedam vezanih poena, a posle trojke Kaminskog stigli su i do prvog vođstva na utakmici (27:26). U finišu druge deonice Partizan je „eksplodirao“, polako je uvećavao prednost, da bi na kraju došao i do maksimalnih plus 11 – 47:36.

Partizan je treću četvrtinu otvorio trojkom Anđušića, nadovezali su se potom i Smailagić i Avramović i doneli svom timu plus 17 posle nešto više od dva minuta igre. Imao je potom Partizan i 19 poena prednosti, ali je u finišu treće deonice usledio pad u igri domaćeg tima. Zvezda je to iskoristila, pokrenuo ju je Nejpir, pa je vođstvo crno-belih pred poslednjih deset minuta bilo 72:63.

Trojka Teodosića na startu poslednje deonice primakla je Zvezdu na šest poena, ali je Partizan uspeo da odbije svaki nalet Zvezde do kraja. Pobedu Partizana najavio je Avramović ukradenom loptom Teodosiću i poenima iz kontranapada na dva minuta i 40 sekundi pre kraja, a tačku na ovaj derbi praktično je stavio Ledej trojkom na minut i po pre kraja za novu dvocifrenu prednost Partizana (94:84).

Partizan će u narednom kolu ABA lige gostovati Splitu, dok će Crvena zvezda dočekati Budućnost.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.