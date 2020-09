Partizan: Dugujemo FS S 411.000, a „oteto“ nam 840.000 €

BEOGRAD – Fudbalski klub Partizan saopštio je da nacionalnom savezu duguje 411.000 evra, koemrcijalnih pozajmica sa obaveznim vraćanjem, ali i navodi da je FS S kao treća strana u transferima „reketaškom taksom oteo“ 840.000 evra.

„U odgovoru na poslednje saopštenje FK Partizan, bremenito pitanjima koja su iziskivala odgovore, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, Jovan Šurbatović, je Mikinim rečima, izmešao i rotkve i romboide i note i piramide. Međutim, matematika je egzaktna nauka i ne trpi proizvoljnosti koje se svode na sabiranje po volji i oduzimanje mimo volje. Na današnji dan, FK Partizan nacionalnom Savezu duguje 411.000 evra po različitim osnovima, ukupno u poslednjih pet godina“, navode iz Humske.

Kako se ističe, sve te pozajmice, u poslednjih pet godina, Partizan je uredno vraćao Savezu, budući da je uvek postojalo sredstvo obezbeđenja u vidu novčanih priliva od UEFA ili od transfera igrača.

„Vredi ovom prilikom istaći da, u poslednjih pet godina, Savez Fudbalskom klubu Partizan nikada nije dao nijedan jedini dinar nepovratnog novca! Bile su to sve komercijalne pozajmice za urgentne klupske potrebe i sve su podrazumevale obavezno vraćanje. Uostalom, svrha krovne fudbalske organizacije bi trebalo da bude podržavajuća i podsticajna za klubove a ne metod kojim se trguje ili se predstavljaju komercijalne pozajmice kao nekakva „davanja“ koja se, kasnije, opet po potrebi, obračunavaju kao dug“.

Međutim, reketaška taksa od 3% (ranije 2%), kojom se FŠ pojavljuje kao treća strana u ugovoru o transferu igrača, što je u suprotnosti sa Pravilnikom FIFA, od Partizana je, otkako je uvedena, otela ukupno bezmalo 840.000 evra, navode crno-beli.

„Nije teško obaviti laku matematičku formulu, kojom se dolazi do zaključka da je dug od 411.000 evra duplo niži od 840.000 evra otetog novca od FK Partizan.

Generalni sekretar FŠ govoreći o finansijskim prihodima FK Partizan usled okolnosti da neki njegovi igrači igraju u A reprezentaciji prenebregava činjenicu da taj novac nije Savez uplatio Partizanu već FIFA i na taj novac imaju pravo svi fudbalski klubovi ovoga sveta čiji igrači nastupaju u kvalifikacijama i na Svetskom prvenstvu“.

„Savez se pojavljuje samo kao distributer novca koji FIFA i UEFA namene, bilo kroz zaradu ili donaciju (trava, reflektori), klubovima u Srbiji a nije on taj koji ta sredstva dodeljuje. Međutim, Fudbalski savez Srbije neretko čini i ovo: sredstva od reketaške takse od 3% na svaki međunarodni transfer naplaćuje odmah i ođednom a ne u dinamici kako Partizanu i svim ostalim klubovima u Srbiji stižu sredstva od transfernog kluba u ratama“.

Kako tvrde iz Partizana, tim sredstvima Savez čini donacije u svrhu razvoja fudbala u Srbiji samoreklamirajući se i prećutkujući da fudbalsku Srbiju i njen razvoj, u stvari, najviše i predominantno pomažu naša dva najveća kluba.

Najzad, Izvršni odbor FŠ je samovlasno doneo odluku o popunjavanju mesta u Super ligi i Prvoj ligi na osnovu jedne kaučuk norme iz člana 32. Propozicija takmičenja.

Međutim, tek sada ostaje u domenu misterije kojim se kriterijumima rukovodio Izvršni odbor FŠ (u kom dva naša najveća kluba nemaju nijednog predstavnika!) pri donošenju odluke da u za novog superligaša promoviše FK Novi Pazar, koji je završio kao deseti u Prvoj ligi a ne npr, FK Kolubara koji je završio kao peti ili FK Kabel, koji je završio kao sedmi, inače dva puta kažnjen za isto delo od strane FŠ, protivno načelu ne bis in idem (ne dva puta o istom).

„Isto pitanje važi i za FK Loznica, koji je završio kao sedmi u Srpskoj ligi, promovisan je u člana Prve lige a postoji audio snimak u kom se navodno može čuti kako predsednik ovog kluba potvrđuje da je nameštao utakmice. Da li je zbog toga FK Loznica nagrađen a FK Kabel kažnjen?“

Iz Partizana konstatuju da na ova pitanja nisu dobili odgovor, kao ni zašto je prvo uveden tzv. španski model pa se od njega, nakon mesec i po dana, volšebno odustalo. Koji su to principijelni temelji na kojima počiva odlučivanje Saveza o najvažnijim pitanjima u srpskom fudbalu?

„Najzad, generalni sekretar FŠ, koji je u drugoj deceniji ovog veka, sa navijačke tribine, na kojoj je bio predstavnik navijačke grupe u skupštini jednog kluba, stigao i da obuče delo, doktorira i zasedne na visoku funkciju u FŠ, nije nam objasnio ni po kom osnovu je isključivo i kao jedini u Evropi, naš Savez promenio pravila takmičenja u toku samog takmičenja i ukinuo plej of. Biće prilike da se o tome uskoro izjasni na Međunarodnom sudu za sportsku arbitraž u Lozani“, poručuju crno-beli.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.