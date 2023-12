Partizan nadoknadio 15 poena zaostatka i slavio protiv Milana

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom parketu Milano sa 82:69 (20:25, 19:19, 22:18, 21:7), u meču 13. kola Evrolige.

Najefikasniji kod Partizana bili su Kevin Panter sa 19, Bruno Kaboklo sa 16, Zek Ledej sa 15 i Džejms Naneli sa 10 poena.

Kod Milana bolji od ostalih bili su Ševon Šilds sa 19 i Maodo Lo sa 12 poena.

Partizan je sedmi na tabeli sa sedam pobeda i šest poraza, a Milano je na 16. poziciji sa četiri pobede i devet poraza.

Partizan je odigrao slabo prvo poluvreme, naročito u odbrani gde nije uspeo gotovo ništa da odbrani, pa je uglavom „jurio“ prednost Milana. Posle prve deonice, crno-beli su imali zaostatak od pet poena (20:25), dok su u drugoj imali i minus devet (35:44).

Jedini rasploženi igrač u redovima Partizana bio je Kaboklo koji je u prvoj četvrtini postigao tri trojke, a prvo poluvreme završio sa 16 poena.

Na drugoj strani, ekipa Milana je bio i te kako raspoložena u šutu za tri poena, naročito Šilds koji je ubacio pet od sedam trojki italijanskog tima, pa su gosti na veliki odmor otišli s vođstvom 44:39.

Dodatni problem za Partizan u prvom poluvremenu bila je povreda Alekse Avramovića posle samo nekoliko minuta igre.

Crno-belima ništa nije polazilo za rukom ni na startu treće četvrtine, pa je italijanski tim posle pet minuta igre stigao i do prve dvocifrene prednosti (45:56), a poenima Šildsa i do plus 15 (45:60).

Kada je delovalo da će Milano prelomiti meč, usledio je veliki povratak Partizana i serija 16:2. Započeo ju je Doužer, a završio Panter za samo poen zaostatka pred poslednjih deset minuta (61:62).

Nošeni publikom sa tribina i agresivnom igrom u odbrani, crno-beli su seriju nastavili i u poslednjoj četvrtini i dozvolili su Milanu samo dva poena za sedam minuta igre. Pet vezanih poena Nanelija, a potom i poeni Pantera, doneli su domaćem timu plus deset (74:64) i tako najavili treću uzastopnu pobedu crno-belih u Evroligi.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu gostovati Žalgirisu u Kaunasu, dok će Milano u goste Barseloni.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.