Partizan pao u Laktašima posle produžetka

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u gostima od Igokee posle produžetka sa 84:90 (21:26, 22:19, 12:14, 24:20, 5:11), u utakmici petog kola ABA lige.

Partizan je doživeo i treći poraz u regionalnom takmičenju, dok je Igokea vezala četiri pobede u nizu.

Najefikasniji u redovima crno-belih bili su Nemanja Gordić sa 19 i Rade Zagorac sa 17 poena, Kodi Miler-Mekintajer je postigao devet, a Novica Veličković osam poena.

Igokeu je do pobede vodio Džeki Karmajkl sa 27 poena, 17 je dodao Antabija Voler, dok je Entoni Klemons ubacio 14 poena uz 11 asistencija.

Partizan je bolje počeo meč i poveo je sa 2:9, ali je Igokea, koja je posle samo minut i 31 sekunde ostala bez trenera pošto je Dragan Bajić dobio isključen, uzvratila serijom 14:2. Trojkom Atića, Igokea je stigla i do plus osam (26:18), a na prvi odmor je otišla sa pet poena prednosti.

Domaći tim je u drugoj deonici stigao i do dvocifrenog vodjstva (31:21), ali se Partizan zahvaljujući Zagorcu vratio u meč, pa je na poluvremenu imao zaostatak od samo dva poena (45:43).

Posle serije grešaka na obe strane na početku treće četvrine, ekipe su se smenjivale u vodjstvu da bi Igokea u poslednju deonicu ušla sa četiri poena prednosti.

Igokea je nakon poena Klemonsa stigla do plus šest na početku poslednje četvrtine i čuvala je tu prednost do četiri minuta pre kraja kada je Partizan poenima Gordića poveo sa 68:69.

Usledila je neizvesna završnica – 20 sekundi pre kraja Gordić je propustio šansu da izjednači, Atić je potom sa linije za slobodna bacanja doneo tri poena prednosti Igokei, da bi Veličković trojkom devet sekundi pre kraja izjednačio na 79:79.

Posle dve vezane trojke Volera i nesportskog faula Gordića, Igokea je posle dva i po minuta igre u produžetku stigla do šest poena prednost i tu prednost je sačuvala do kraja.

Košarkaši Partizana u narednom kolu dočekuje Zadar, dok Igokea igra u Podgorici protiv Budućnosti.

(Beta)

