Partizan poražen od Studentskog Centra u prvom meču četvrtfinala ABA lige

Košarkaši Partizana poraženi su večeras na svom terenu od Studentskog Centra sa 83:84 (17:22, 29:25, 21:21, 16:16), u prvom meču četvrtfinalne serije regionalne ABA lige.

Studentski centar je na šest sekundi do kraja imao poen prednosti i napad do kraja, ali je Drežnjak poslao loptu u aut i dao šansu Partizanu da stigne do pobede.

Odgovornost je preuzeo kapiten Partizana Kevin Panter, ali nije uspeo da pogodi „trojku“ u poslednjim sekundama meča.

Najefikasniji kod Partizana bio je Zek Ledej sa 20 poena, a pratili su ga Kevin Panter sa 14, Matijas Lesor sa 12, Jam Madar sa 11 i Dante Egzum sa 10 poena.

Studentski Centar su do pobede predvodili Zvonimir Ivašić sa 22 i Flečer Megi sa 16 poena.

Četvrtfinalna serija igra se na dve pobede, a naredni meč na programu je 18. maja u Podgorici.

(Beta)

