Partizan poražen u Monaku

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u gostima od Monaka sa 70:85 (16:14, 22:30, 23:21, 20:9), u utakmici 24. kola Evrolige.

Crno-beli sada imaju polovičan učinak, 12 pobeda i 12 poraza, dok je Monako na skoru 14/10.

Najefikasniji u redovima Partizana bio je kapiten Kevin Panter sa 28 poena, dok je Frenk Kaminski dodao 17. Zek Ledej je meč završio sa osam poena, dok su po šest postigli Aleksa Avramović i Džejms Naneli.

Monako je do pobede vodio Majk Džejms sa 19 poena, 14 je ubacio Mam Žaite, dok je Eli Okobo postigao 13 poena.

Partizan je i ovaj meč počeo loše, Monako je na startu poveo sa 6:0 i čuvao je prednost sve do finiša prve deonice. Crno-beli su u finišu tog dela igre sa sedam vezanih poena, od čega pet Pantera, poveli prvi put na utakmici – 14:16 – što je bio i rezultat posle prvih deset minuta igre.

Izabranici Željka Obradovića su dobro počeli drugu deonicu, imali su prednost do polovine četvrtine, ali je onda napad crno-belih stao. Monako je to iskoristio i serijom 8:0 je stigao do maksimalnih plus devet – 42:33. Seriju Monaka je prekinuo Ledej, da bi Panter trojkom uz zvuk sirene primakao crno-bele na 44:38 na poluvremenu.

Crno-beli su i tokom cele treće četvrtine bili u zaostatku, ali nisu dozvolili domaćem timu da se više „odlepi“. Dobio je Partizan taj deo igre sa 23:21, pa je na poslednji odmor otišao sa minus četiri – 65:61.

Četiri brza poena Lojda na startu poslednje četvrtine, a potom i trojka Džejmsa iz velike daljine, doneli su Monaku prvu dvocifrenu prednost na utakmici – 72:61. Trojka Uatare i poeni Okoba iz kontranapada odveli su domaći tim na plus 13 (79:66) na tri i po minuta pre kraja i praktično najavili pobedu domaćeg tima.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu, u petak, gostovati Virtusu u Bolonji, dok će Monako dočekati Fenerbahče.

(Beta)

