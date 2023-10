Partizan posle produžetka izgubio od Olimpijakosa

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u gostima od Olimpijakosa posle produžetka sa 94:98 (21:28, 22:21, 26:10, 16:26, 9:13), u utakmici četvrtog kola Evrolige.

Crno-beli su doživeli treći poraz u novoj sezoni Evrolige, dok Olimpijakos sada ima skor 2:2.

Najefikasniji u redovima Partizana bio je Zek Ledej sa 18 poena, Kevin Panter je ubacio poen manje, Alen Smailagić je postigao 16, Džejms Naneli 12, a Danilo Anđušić 11 poena.

Tim iz Pireja je do pobede vodio Janulis Larencakis sa 19 poena, Nikola Milutinov je upisao 16, Alek Piters 15, Ajzea Kenan i Tomas Vokap su dodali po 11, dok je Kostas Papanikolau utakmicu završio sa deset poena.

Partizan je na startu utakmice, posle trojke Kaminskog imao 8:5, ali je Olimpijakos odgovorio serijom 8:0. Nakon toga je Olimpijakos u tri navrata imao šest poena prednosti, ali crno-beli trojkama Ledeja i Nanelija nisu dozvoli domaćem timu da se „odlepi“.

Olimpijakos je na prvi odmor otišao sa plus sedam (28:21), da bi posle četiri minuta igre u drugoj deonici stigao i do prve dvocifrene prednosti (41:31). Na ulasku u poslednji minut prvog poluvremena, Olimpijakos je ponovo imao plus 10, ali su crno-beli sa četiri brza poena uspeli da zaostatak pred veliki odmor smanje na šest poena – 49:43.

Seriju crno-belih s kraja druge četvrtine je na početku treće deonice nastavio sjajni Smailagić – počeo je sa dve trojke, a potom ubacio još pet poena i doneo svom timu vođstvo – 52:49.

Nalet Partizana je na kratko prekinuo Piters, ali je nakon toga usledila trojka Anđušića i poeni Pantera za seriju 20:2 i vođstvo beogradskog tima 59:51. Još jedna trojka Anđušića donela je Partizanu prvu dvocifrenu prednost na utakmici (63:53), a nakon toga četiri vezana poena Ledeja i plus 14.

Partizan je na poslednji odmor otišao sa deset poena viška (69:59), ali je Olimpijakos na startu poslednje deonice najpre prepolovio tu prednost, da bi posle zakucavanja Papanikolaua prišao na samo minus dva (73:71) na nešto više od četiri minuta pre kraja.

Na dva minuta pre kraja, Larencakis je doneo izjednačenje Olimpijakosu (79:79), nakon čega je usledila uzbudljiva završnica.

Nakon što je Larencakis prvo na 17 sekundi, a potom i na pet sekundi pre kraja pogodio oba slobodna bacanja i doneo Olimpijakosu prednost od 85:82, a posle greške Pantera, delovalo je da je meč u Pireju rešen. Međutim, Naneli je uz zvuk sirene pogodio trojku i doneo Partizanu produžetak.

U dodatnih pet minuta bolje se snašao Olimpijakos i posle uzbudljive penal završnice slavio pred svojim navijačima.

Košarkaše Partizana u narednom kolu Evrolige na domaćem parketu očekuje derbi protiv Crvene zvezde, dok će Olimpijakos dočekati Efes.

(Beta)

