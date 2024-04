Partizan se pobedom oprostio od Evrolige

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Valensije sa 79:66 (15:21, 20:16, 23:15, 21:14), u utakmici poslednjeg, 34. kola Evrolige.

Crno-beli su takmičenje u Evroligi završili sa 16 pobeda i 18 poraza i kao 11. na tabeli, dok je Valensija imala skor 14/20.

U utakmici bez rezultatskog značaja, pošto su crno-beli jučerašnjim porazom Crvene zvezde od Efesa izgubili šanse za plasman u plej-in, najefikasniji u timu Partizana bio je Džejms Naneli sa 19 poena.

Dvocifreni učinak u redovima crno-belih imali su još i Džejlin Smit sa 15, Kevin Panter sa 12 i Aleksa Avramović sa deset poena.

U timu Valensije najbolji je bio Semi Odželej sa 17 poena, dok je Džared Harper dodao 13.

Partizan je dobro počeo utakmicu, poveo je sa 8:2, ali je završnica prve četvrtine bila loša po crno-bele pa su na prvi odmor otišli sa šest poena zaostatka (15:21).

Valensija je čuvala prednost do polovine druge četvrtine, kada je Partizan serijom 11:0 stigao do plus šest (35:29). Ipak, domaći košarkaši su ponovo odigrali loše u finišu pa je Valensija na poluvremenu imala dva poena viška na svom kontu (35:37).

Partizan je poenima Kabokla, Smita i Pantera odmah na startu treće deonice preuzeo vođstvo i čuvao ga je do kraja tog dela igre (58:52). Trojkom Nanelija, Partizan je na početku poslednje četvrtine stigao do prve dvocifrene prednosti (65:54), nakon čega je bez većih problema priveo meč kraju.

