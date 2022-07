Partizan se zahvalio Zđelaru: Srešćemo se ponovo

BEGRAD – Fudbalski klub Partizan emotivnom porukom oprostio se od dosadašnjeg kapitena Saše Zđelara, koji karijeru nastavlja u moskovskom CSKA, uz poruku da odlazak u Rusiju nije definitivno zbogom.

„Dolazak u Humsku za Zđelara nikada nije značio samo usputnu stanicu do neke jače evropske destinacije, baš kao što ni sada kada je iz Superlige Srbije otišao u rusku Premijer ligu ne znači da će se njegova veza sa Partizanom završiti“, ističe se u tekstu na sajtu crno-belih.

Dojučerašnji kapiten crno-belih je mnogo puta isticao da je u januaru 2018. godine, kad je na Kipru zadužio crno-belu opremu, ispunio dečački san da zaigra za klubukoji voli od kad zna za sebe, dodaje se u tekstu.

„To isto je ponovio i u prvom obraćanju po dolasku u moskovski CSKA, istakavši da se posebno raduje što dva kluba imaju bratske odnose, jer Partizan je oduvek bio neraskidivi deo njegovog života, a zbog svega što je uradio za naš klub i Zđeler je zaslužio da zauvek bude deo Partizana“.

Četiri godine je proveo u Humskoj, prvo kao pozajmljeni igrač Olimpijakosa, a onda i kao fudbaler ugovorom vezan za Parni valjak. Za kratko vreme je prošao put od velikog pojačanja do apsolutnog lidera tima, a kasnije i kapitena. Nezamenjivog! podseća se u tkstu.

„Neretko je bio glavna pokretačka snaga Partizana na 197 utakmica koliko ih je odigrao i čovek čiji potezi menjaju tok utakmice, kao što je to, recimo bio njegov gol u finalu Kupa protiv Mladosti iz Lučana u Surdulici 2018. godine za pobedu od 2:1. Međutim, zna i on sam da je bilo situacija kad je podbacio, to nikada nije ni skrivao, ali je uvek, bez ikakvog izuzetka, davao onoliko koliko je mogao u tom trenutku. Trudio se, borio, dizao ekipu, a to koliko je značio na timskim sastancima i razgovorima u poluvremenu utakmica najbolje znaju oni koji su je delili svlačionicu sa njim“

Mi u fudbalskom klubu Partizan smo srećni i ponosni što smo bili deo sna Saše Zđelara i znamo da odlazak u CSKA nije definitivno zbogom, odnosno, da ćemo se uskoro ponovo sresti na terenu. Razume se, u istom dresu, zaključuju iz Partizana.

(Tanjug)

