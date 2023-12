Partizan ubedljiv protiv Studentskog centra

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Studentskog centra sa 99:76 (31:13, 22:19, 20:28, 26:16), u poslednjoj utakmici 11. kola ABA lige.

Partizan sada ima osam pobeda i tri poraza u ABA ligi, dok je skor Studentskog centra 6/5.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Zek Ledej sa 19 i Alen Smailagić sa 18 poena, po 13 su ubacili Balša Koprivica i Bruno Kaboklo, dok su po osam poena postigli Mateuš Ponjitka i Kevin Panter.

U redovima Studentskog centra najbolji je bio Mateo Drežnjak sa 14 poena, dok su po 11 dodali Kenan Kamenjaš i Obri Dokins.

Crno-beli su sjajno počeli utakmicu, poveli su sa 12:0 i do kraja prve deonice su stigli do 18 poena prednosti – 31:13. Ta prednost je u drugoj četvrtini rasla do maksimalnih plus 28 (49:21), da bi izabranici Željka Obradovića na veliki odmor otišli sa vođstvom 53:32.

Domaći tim je slabije ušao u drugo poluvreme, tri minuta je bio bez poena, što je Studentski centar iskoristio i prišao na 12 poena zaostatka (55:43). Ipak, Partizan je do kraja tog dela igre zadržao dvocifrenu prednost i na poslednji odmor otišao s vođstvom 73:60.

Na početku poslednje četvrtine Studentski centar je prvi put posle dužeg vremana imao jednocifren zaostatak (73:64), ali je Partizan bez većih problema odbio taj nalet i na kraju ubedljivo slavio pred više od 10.000 navijača u Beogradskoj areni.

Ono što je loše po crno-bele iz ovog meča je to što se u četvrtoj četvrtini povredio Ognjen Jaramaz, koji je teren napustio uz pomoć medicinskog osoblja i do kraja utakmice nije ulazio u igru.

Košarkaši Partizana će u četvrtak gostovati Žalgirisu u Evroligi, dok će u narednom kolu ABA lige dočekati podgoričku Budućnost. Studentski centar će u narednoj rundi regionalnog takmičenja dočekati Crvenu zvezdu.

(Beta)

