Patrijarh Porfirije čestitao Đokoviću na pobedi

BEOGRAD – Patrijarh srpski Porfirije čestitao je najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću pobedu na Australijan openu.

„Čestitam našem Novaku Đokoviću njegovu veliku pobedu na australijskom turniru, ali i, još više, njegov novi podvig. To što on čini jeste vrhunski sport, ali i nešto mnogo više od toga. Nešto što diže moral i puni srca ponosom svih nas koji sa njim učestvujemo u zajedničkim borbama sa malodušnošću, učeći da istrpimo bolove i prevaziđemo sva fizička ograničenja, baš kao i on. U tome je i sama svrha onoga što već godinama dobijamo od nesalomljivog, kao stena čvrstog, Novaka“, navodi se u čestitki patrijarha.

Kako dodaje patrijarh u čestitki, to se ponovo pokazalo „i na dalekom jugu planete, u Melburnu, po deveti put“, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

„Tamo daleko od nas – gledano fizički, ali, i pred nama, kao još jedno od poprišta na kojima se pokazuje srpski karakter u najlepšem svetlu. Hvala Novaku na tome i na svemu što će nam još prikazivati i prinositi. Čestitke od srca, uz naše molitve za Novaka i čitavu njegovu porodicu!“, poručio je patrijarh Porfirije.

(Tanjug)

