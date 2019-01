„Pažnja, Srbi: Ima vas 7 miliona, ispunite svoju dužnost – glasajte za Jokića“

Srpski košarkaš Nikola Jokić „zaludeo“ je Ameriku sjajnim partijama i svi žele da ga vide na Ol-staru NBA lige.

Kejti Vindž, novinarka i analitičarka američke regionalne sportske televizijske mreže „Altitjud“, koja se emituje na području Stenovitih planina na zapadu SAD, putem „Tvitera“ je pozvala ljude u Srbiji da glasaju za učešće centra Denver Nagetsa na Ol-star utakmici.

ATTENTION SERBIA:

There are 7 million people in your country according to the Google machine.

Do your duty as a citizen of that country and vote Nikola Jokic to be an NBA All-Star.

Hvala Vam.

— Katy Winge (@katywinge) January 5, 2019