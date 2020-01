Peruničić: Crna Gora meč odluke, nastavljamo ili….

GRAC – Selektor rukometne reprezentacije Srbije Nenad Peruničić, uoči utakmice protiv Crne Gore na Evropskom prvenstvu, rekao je da njegov tim mora da ima bistriju glavu i više vere u sebe nego protiv Belorusije.

Srbija je na startu turnira izgubila od Belorusa 35:30, Crnogorci su takođe poraženi od Hrvatske 27:21, pa će međusobni duel odlučiti ko će ostati u igri za plasman u drugu fazu, a ko može da se sprema za povratak kući.

„Utakmica protiv Crne Gore je trenutak odluke. Ili nastavljamo ili se vraćamo podvijenog repa kući. Stvar je ponosa, časti, inspiracije i odgovornosti koje svi nosimo i predstavljamo svoju zemlju. Očekujem da ovi momci imaju drugaciju reakciju nego što su imali u prethodnoj utakmici. Da imaju bistriju glavu nego što su je imali i malo više vere nego što je bilo“, rekao je Peruničić na konfrenciji za medije u Gracu.

On je dodao da očekuje „tvrdu, žestoku, fajtersku utakmicu“.

„Od momaka ću tražiti sve što sam i do sad. Da daju sve od sebe, pa i preko granice. Verujem da smo spremni da se izdignemo iz ove situacije i poraza u prvoj utakmici. Isto tako verujem i da imamo snagu, karakter da pokažemo zube i da pobedimo“.

Peruničić ističe da je Crrna Gora jako dobra, mlada reprezentacija, sa igračima iz Bundes lige.

„Oni su imali slican put kao i mi. Jako agresivni, što cu i ja tražiti od mojih igrača, cak i više. Nezgodna, agresivna ekipa, sa odbranom koju ne igra mnogo reprezentacija, ali shodno njihovom gabaritu, to im najviše leži. Tu moramo biti jako obazrivi. Tehnicke greške i izgubljene lopte moramo da smanjimo na minimum. Očekujem da ćemo u realizaciji zicera biti barem 50 posto bolji. Da smo imali u prvoj utakmici malo bolju realizaciju, mislim da bi bilo potpuno drugacije“, rekao je Peruničić i naveo da očekuje da njegovi igrači bolje igraju u defanzivi.

„Ako stalno ponavljamo lošu odbranu onda sva moja priča pada u vodu – da nam je odbrana glavna snaga i da smo na njoj najviše radili. Situacija nije dobra, nismo krenuli kako treba, govorili smo o prvoj utakmici kao najvažnijoj. Bože moj, muškarci smo, znamo šta želimo. Takve sitacije grade i ličnost i karakter. Prosto moramo da vidimo da li možemo da budemo jači u glavama nego što smo bili“, zaključio je Peruničić.

Desno krilo Bogdan Radivojević kaže da poraz od Belorusije i dalje boli, ali da ttim mora da se koncentriše na sledećeg rivala.

„Što se Crne Gore tiče, oni su mlada reprezentacija, koja se lavovski bori svaku utakmicu. Mi ćemo to sve analizirati, ali mislim da moramo da im uzvratimo istom merom, da stojimo 60 minuta kao prava reprezentacija kao što to znamo. Moramo biti koncentrisaniji, pogotovo kada su u pitanju ti ziceri. Moramo da sklopimo odbranu, da bude na vrhunskom nivou i da tako pomognemo golmanima, koji će nam onda lakše to vratiti svojim odbranama. Belorusija može da ugrozi Hrvatsku, dobra su selekcija, igraju već dugo godina zajedno. Iskusan su tim, ali ja ne bih da gledamo druge utakmice. Moramo da se koncentrišemo prvo na ono što nas čeka sutra, pa onda i na Hrvatsku“, rekao je Radivojević.

Meč između rukometaša Srbije i Crne Gore igra se sutra od 18.15 sati.

(Tanjug)