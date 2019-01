Peruničić: Prihvatam kritike, ovaj rezultat je neuspeh

BERLIN – Selektor rukometne reprezentacije Srbija Nenad Peruničić, posle eliminacije u prvoj fazi Svetskog prvenstva u Berlinu, izjavio je da je razočaran što ekipa nije prošla dalje, ali da veruje u bolju budućnost jer ima potencijal.

Srbija je porazom od Nemačke 31:23 završila prvi krug turnira sa tri boda i sada joj preostaje borba za plasman od 17. do 20. mesta.

„Kao što sam rekao pre turnira, za mene je razočarenje što nismo u drugoj rundi, iako je jasno u kakvoj smo grupi bili. Svi su svesni da smo pokazali nešto, ali ponovili smo stare boljke. Donekle smo promenili mentalni sklop, koliko god da je razlike utakmicu moraš da igraš do kraja. Protiv Nemačke nismo se predali, momcima čestitam“, rekao je Peruničić posle utakmice u Berlinu.

On je dodao da je imao premalo vremena da uigra tim pred tako veliko i važno takmičenje, ali da prihvata odgovornost.

„Razloge poraza uvek tražim u sebi, činjenica je da smo imali malo treninga zajedno. Malo je bilo vremena da uradimo sve što želim, iako smo igrali žestoku odbranu. Rezultatski je neuspeh, za mene, koliko god pričali o vremenu. Igrali smo protiv velesila, u dosta segmenata bili blizu i mislim da ćemo biti u skorije vreme konkurentni svima“.

Peruničić priznaje da prihvata kritike na njegov račun i da „stoji iznad svega što se uradilo“.

Naredni cilj je, kako naglašava, 17. mesto i dve pobede u narednih isto toliko mečeva.

„Došli smo da odigramo koliko god treba utakmica. Ne volim naš mentalitet da se unapred biraju stvari, sve gledam drugačije, a pobede su imperativ do kraja. Igrači su odlično radili, bili disciplinovani, ponašali se odgovorno i, uprkos tome što su potrošeni, „cepamo“ do kraja“, zaključio je on.

Srpski rukometaši sutra igraju protiv Bahreina od 18 sati, a u drugom meču tog dela „Prezident kupa“ sastaju se Austrija i Argentina.

(Tanjug)