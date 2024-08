Pešić: Australija najteži protivnik u četvrtfinalu

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da je njegova ekipa dobila najtežeg protivnika u četvrtfinalu olimpijskog turnira, Australiju i da će morati da igra dobro u odbrani i spreči lake poene iz kontranapada.

„Svaka utakmica je važna i ova protiv Južnog Sudana je bila važna. Dobili smo najtežeg protivnika u četvrtfinalu, Australija je apsolutno najteži protivnik koga smo mogli da dobijemo iz tog šešira. Radi se o vrlo ozbiljnoj ekipi, dobro vođenoj sa iskusnim trenerom i igračima koji imaju kontinuitet, dugo godina igraju zajedno. To je posebno važno za reprezentativni program, a vrlo je teško dostići“, rekao je Pešić novinarima u Parizu.

Košarkaši Srbije igraju u utorak od 14.30 u Parizu protiv Australije, u četvrtfinalu olimpijskog turnira.

„Oni imaju to što imaju, iskusni su, imaju igrače koji su važni u NBA ligi. U današnjoj košarci je najvažnija stvar da dobro igraš odbranu u tranziciji, da sprečiš lake poene iz kontranapada, to je pola posla. Oni su nama u Abu Dabiju dali 80 koševa od toga 40 iz tranzicije. Veoma ih poštujemo, znaju šta hoće, ozbiljna ekipa, nema trikova, to je čista košarka, jasna košarka. Moramo da smanjimo broj poena iz tranzicije kako bismo došli do naše igre“, naveo je Pešić.

Upitan da li je ekipa porasla tokom turnira, selektor je rekao da je bolja nego što je bila na početku priprema 24. juna.

Pobednik duela Srbije i Australije igraće u polufinalu protiv aktuelnih šampiona selekcije SAD, a Pešić je upitan da li je to zabranjena tema.

„Kakvi Amerikanci uopšte ne razgovaramo o tome, treba da preživimo ovu utakmicu“, naveo je on.

Na pitanje da li su svi igrači zdravi, Pešić je odgovorio da se Nikola Jović nije osećao dobro, ali da će biti spreman za utakmicu, kao i ostali igrači.

Reprezentativac Srbije Aleksa Avramović rekao je da njegova ekipa mora da igra jaku odbranu kako bi imala šansu za pobedu.

„Čeka nas izuzetno dobar protivnik, koji isto dobro trči, slično Južnom Sudanu, sa dosta fizikalija. Opet, Južni Sudan je fizički veći i bila je naporna utakmica za sve nas. Regenerisali smo se, ulazimo maksimalno motivisani u utakmicu, jer znamo da smo izgubili od njih u pripremnom periodu. Nismo tada imali dosta igrača koji će sada biti u sastavu“, naveo je on.

„Spremamo se, znamo da ih krasi igra sa mnogo tranzicije, imaju toliko NBA igrača koji su navikli na taj stil košarke. Tu stvaraju prednost što se tiče napada. Ako budemo ušli u odbranu jako, najsnažnije, moći ćemo da odvojimo njihove igrače od koša i lopte i imaćemo šansu za pobedu“, dodao je Avramović.

U utorak se igraju i preostale tri četvrtfinale utakmice: Nemačka – Grčka (11.00), Francuska – Kanada (18.00) i SAD – Brazil (21.30).

(Beta)

