Pesic: Bice borbe do kolena, Bjelica „kec na 11“

BEOGRAD – Treći „prozor“ prve runde kvalifikacija za Svetsko prvenstvo je pred nama i posle ove dve utakmice protiv Letonije i Belgije, važno je koliko ćemo pobeda preneti u drugi „prozor“, rekao je selektor košarkaške reprezentacije Srbije uoči utakmica protiv Letonije u Rigi i Belgije u Nišu.

„Imali smo najtežu grupu, pa idemo opet u najtežu sa Grčkom, Turskom i Velikom Britanijom, gde su kandidati za medalju, ne samo za plasman i veoma su važne utakmice u avgustu“, izjavio je Pešić na konferenciji za medije.

On je dodao da Letonci, kao naredni rival, ne igraju na Evropskom prvenstvu i da im je fokus na plasmanu na Svetsko prvenstvo.

„Grupa je izazovna, biće borbe do kolena, pogotovo u Rigi. Protiv Belgije imali su 9.000 gledalaca, izazovna utakmica i spremamo se, skupili smo se. Tu je trenutno 15 od 24 momaka, treniramo i da se uigramo što pre i odigramo dobro, prvo protiv Letonije 30. juna, pa u Nišu 3. jula protiv Belgije“, istakao je Pešić.

Pešić je dodao da će spisak igrača skratiti uoči puta u Letoniju.

„Sutra idemo za Niš, treniraćemo u Nišu, pa idemo u Rigu“, rekao je Pešić.

Pešić je objasnio i da Nemanja Bjelica može sve vreme da bude sa ekipom jer je „slobodan agent“ i ne oduzima mu se ovih sedam dana i može da bude sa ekipom za Evropsko prvenstvo od početka priprema – 4. avgusta.

„On je napravio veliki uspeh, u jakoj konkurenciji. Tu je sa nama, mnogo će nam značiti. On nikada nije bio igrač koji „uzima zadnju loptu“, ali njevov doprinos je ogroman, on može da uradi mnoge stvari koje druhi ne mogu i on je za ovu ekipu kao „kec na 11“, ističe Pešić.

Što se tiče Bogdana Bogdanovića, selektor je istkao da je on pod znakom pitanja, ali da će se znati kad dođe iz Amerike.

„Ali, dobro, o tom potom. Prvo ove utakmice, pa ćemo posle o onome što sledi. Sve su ovo dobri momci, najbolje što imamo“.

Na pitanje kakva je aituacoja sa Milošem Teodosićem, Pešić je rekao da je „preživeo sezonu, odigrao je kraj sa injekcijama, a mi ovde ne dajemo injekciju. Nadamo se da će biti spreman za Evropsko prvenstvo“.

Na raspolaganju trenutno su: Nemanja Bjelica, Boban Marjanović, Aleksa Avramović, Aleksa Uskoković, Marko Jagodić-Kuridža, Filip Petrušev, Dušan Ristić, Dejan Davidovac, Ognjen Jaramaz, Vanja Marinković, Nemanja Dangubić, Dejan Todorović, Marko Pecaraki, Aleksa Novaković i Boriša Simanović.

Aleksej Pokuševski nije dobio dozvolu kluba, Danilo Anđušić još igra za Monako, a Nikola Jović je posle drafta u Americi.

(Tanjug)

