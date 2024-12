Pešić: Biti uspešan trener ne znači biti specijalan

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da „biti uspešan, ne znači biti specijalan“, da trener mora da bude dosledan i uporan, da zna da sluša i da mora da postavlja realne ciljeve.

„Komunikacija nije samo da pričaš već i da slušaš. Sve to ne vredi ništa, ako nisi spreman za naporan rad. Ceo život sam se borio između samopouzdanja i skromnosti. Znam da znam, savršenstvo ne postoji, ali svaki dan se trudimo da budemo bolji. Znam koliko znam, verujem u sebe, znam kome mogu da verujem, ali ne govorim glasno“, rekao je Pešić, preneo je Košarkaški savez Srbije.

Pešić je u Zavodu za sport i medicinu sporta u Beogradu održao predavanje na Nacionalnom seminaru za trenere.

„Trener ne treba da se stavlja iznad tima i kluba, ali svi moraju da znaju ko se prati, a to je trener i tu treba da se nađe balans. Talenat je važan, ne može svako da bude trener“, naveo je on.

Pešić je rekao da se moraju postaviti jasni ciljevi, ali da ne treba mešati put do cilja i sam cilj.

„Kada se postavi cilj, on mora da bude realan. Mene su 15 godina trenirali najbolji treneri sa ovih prostora i još sam 42 godine i sam trener. I realni ciljevi su teško ostvarivi. Nerealne ciljeve ne treba postavljati, ne zbog javnosti, nego zbog grupe u kojoj i sa kojom radiš. Uspeh ne leži u tome da radiš ono što voliš, već da voliš ono što radiš. Nije lako sve što se radi na treningu, ali je to put do uspeha“, rekao je on.

Govoreći o domaćim trenerima, Pešić je rekao da su bili „avangardni u dijagnostici i selekciji onih koji treba da igraju košarku i onih koji igraju košarku iz zabave“.

„Bili smo siromašna zemlja, nismo imali dvorane, rekvizite, pa smo morali da donosimo odluke o onima koji mogu da igraju košarku. Bili smo avangardni i u formiranju metodike treninga, o tome bi, da je živ, mogao da govori Ranko Žeravica koji je ideolog te metodike. Ne možemo da radimo iste treninge za sve, po stanicama“, naveo je on.

„Naša jugoslovenska škola je stvorila toliko igrača na poziciji plejmejkera, a svi su različiti – Jarića koji je visok dva metra, Đorđevića 1,90, Slavnića 1,82. Zato je ta škola bila toliko uspešna jer je imala sjajne treninge koji su bili prilagođeni različitim profilima igrača“, dodao je Pešić.

Selektor je istakao da košarka iz dana u dan napreduje i da bi se uspešno radilo sa mladima, mora se znati kako će se timska košarka igrati sutra.

Prema njegovim rečima, postoje dve grupe trenera – autoritativni i fleksibilni.

„Ja pripadam ovoj grupi u kojoj nisu moderni, ali egzistiram jer mi se priznaju rezultati. Zahtevni treneri nisu moderni. Ono što bih preporučio trenerima je da ne menjaju filozofiju, ali da se prilagođavaju. Ja imam empatiju, ali pre i posle treninga. Dobar sam organizator i mogu dobro da predvidim šta će da se desi sutra i zato se dobro pripremam za svaki trening i svaki razgovor sa igračima“, rekao je on.

Košarkaški savez Srbije saopštio je da će sa selektorom Pešićem na čelu struke u narednom periodu stručno i metodički raditi na unapređenju košarkaškog sistema u Srbiji i stručnom osposobljavanju kadrova.

(Beta)

