Pešić: I ja sam zaboravila Seul, srcem i timskom igrom do OI

BEOGRAD – Legendarna rukometašica Dragana Pešić Belojević veruje da će ženska rukometna reprezentacija Srbije uspeti da izbori plasman na Olimpijske igre u Tokiju.

Rukometašice Srbije pohod na olimpijsku vizu počinju sutra na turniru u Đeru, a poslednji put na najvećoj sportskoj smotri našle se su 1988. godine u Seulu, kada je deo generacije koja zauzela četvrto mesto bila i sadašnja gradska sekretarka za sport.

„Želim mi svu sreću, uz njih sam. Ja sam 1988. godine bila na tim Olimpijskim igrama, čak sam i ja zaboravila kada je to bilo. NA OI 1992. godine trebalo je da budemo učesnici, ali desilo se to što se desilo. Ovo jeste prilika da pokažu da je rukomet tradicionalni srpski sport. To su devojke sa velikim srcima i nadam se da će ova generacija uspeti u borbi za odlazak na Olimpijske igre“, rekla je Pešić Belojević Tanjugu.

Prva prepreka na putu za Tokio izabranicama Ljubomira Obradovića biće aktuelni olimpijski šampion Rusija sutra od 20 sati, dan kasnije od 17.30 sledi im duel sa Mađarskom, tačku na turnir stavljaju susretom protiv Kazahstanom u nedelju (17.30), a kartu će čekirati dve ekipe.

„Još na Evropskom prvenstvu kada smo izgubili od Mađarske, rekla sam da to nije pravo merilo. Mislim da sa našom malo jačom odbranom i sa našim igračima možemo da dobijemo. Specifični su ovo uslovi, igrate pod ovim okolnostima sa dve reprezentacije koje su uvek u vrhu svetskog i evropskog rukometa. Nije tolika razlika između njih i nas. Na ovim turnirskim sistemima uvek je potrebna sreća, da vam bude dan i da dobijete sve tri utakmice. Mi stalno tu treću utakmicu zaboravljamo jer je Kazahstan slabiji protivnik“.

Bivša vicešampionka sveta nema dilemu kako bi trebalo pristupiti turniru, koji su reprezentativke okarakterisale kao najvažniji u njihovim karijerama.

„Ne bih kalkulisala, probala bih da dobijemo Ruskinje i Mađarice. Kad se ovako gleda po statistici, kada se vidi ko je bio na kom mestu u evropskom rukometu, lakše možemo da se iznesemo sa Mađaricama. Ne bih se iznenadila da dobijemo i Ruskinje. Navijam i šaljem im pozitivnu energiju. Volim što nije napravljena velika medijska pažnja, jer obično u svim sportovima kada nema te pompe, bolje se prolazi na takmičenjima. Nadam se da će ove 2021. godine otići na OI“.

Rukometašicama motiva neće nedostajati, a Pešić Belojević upitana je kako ostati hladne glave i ne izgoreti od prevelike želje.

„Tim uvek pobeđuje. Imamo nekoliko dobrih igrača, koji su jaki individualci. Nemamo jednog, nego nekoliko. Treba da se opuste. Teško je sad govoriti, želja vas uvek vuče da se pokažete, da svoju zemlju predstavite na pravi način. Uvek je to teško. Uzdam se da će ta želja ići u pozitivnom smeru, da ih neće blokirati. Ide nam u korist što u Mađarskoj zbog korone neće biti publike, pa je malo lakše. U se i u svoje kljuse, treba da se koncentrišu i daju sve od sebe i računam da rezultat ne može da izostane“, zaključila je Pešić Belojević.

(Tanjug)

