Pešić: Letonija je ozbiljan rival, čeka nas važan meč

NIŠ – Košarkaška reprezentacija Srbije gostovaće sutra (18.30) Letoniji u 5. kolu A grupe prve faze kvalifikacija za Mundobasket, a selektor našeg tima Svetislav Pešić upozorio je da je Letonija ozbiljan rival.

Da je tako, videlo se i u meču u Beogradu u kom je srspka selekcija u neizvesnoj završnici slavila sa 101:100.

Srbija je već obezbedila plasman u narednu fazu kvalifikacija, ali Pesić je objasnio zbog čega duel u Rigi ima veliki značaj.

„Očekuje nas reprezentacija Letonije, direktan protivnik u borbi za odlazak na Svetsko prvenstvo. Treba znati da će oni biti najozbiljniji konkurent onog trenutka kada se ukrstimo sa Grčkom, Velikom Britanijom i Turskom. Zato je ova utakmica ne odlučujuća, ali veoma važna. Mi smo radili veoma dobro, igrači su pokazali ono što u ovom trenutku niko ne može da nam oduzme, a to je taj entuzijazam i želja da tamo izađemo kao ekipa koja će dati sve od sebe. To je i ono što ja od ove ekipe tražim. Ne pobedu, nego da svako da ono što najviše u ovom trenutku može za ekipu. To će po meni biti dovoljno da napravimo uslove kako bi sa puno samopouzdanja ušli u utakmicu i završili utakmicu“, izjavio je Pešić, a preneo sajt KŠ.

Prvu utakmicu protiv Letonaca u Beogradu sigurnom rukom sa slobodnih bacanja rešio je Marko Jagodić-Kuridža.

„Sedam meseci kasnije ponovo igramo sa Letonijom. Utakmica jeste u istoj grupi i istom takmičenju, ali su sastavi obe reprezentacije u velikoj meri izmenjeni. To je specifično za ovaj sistem takmičenja, ali tako je kako je i toga smo bili svesni i pre samog početka. Mi smo, za ovo vreme koliko smo zajedno, pokušali da se što bolje pripremimo i uigramo. O Letoniji ne treba trošiti reči, videli smo u Beogradu koliko su opasni, a sada će, siguran sam, biti još opasniji. Ipak, svesni smo da imamo svoje adute, kao i šta bi nam pobeda u Rigi donela pred nastavak takmičenja. Idemo tamo sa željom da odigramo najbolju moguću utakmicu i damo sve da se u Niš vratimo sa drugom pobedom nad istim rivalom“, rekao je Jagodić-Kuridža.

U poslednjem meču prve faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo košarkaši Srbije 3. jula (21.00) dočekaće selekciju Belgije u Nišu.

Na tabeli A grupe Srbija je prva sa skorom 3-1, Letonija ima isti odnos pobeda i poraza, Belgija je treća sa skorom 2-2, dok je Slovačka poslednja bez trijumfa (0-4).

U finalnoj rundi kvalifikacija košarkaši Srbije sastaće se u novoformiranoj I grupi sa reprezentacijama Grčke, Turske i Velike Britanije koje su već obezbedile plasman dalje jer je Belorusija izbačena iz takmičenja.

Tri najbolje reprezentacije iz I grupe izboriće plasman na Mundobasket 2023. godine koji će se održati u Japanu, Indoneziji i Filipinima.

Finalna faza kvalifikacija za SP startovaće 25. avgusta, svega nedelju dana pre početka Evropskog prvenstva, a završiće se 27. februara naredne godine.

(Tanjug)

