Pešić: Možemo da napravimo dobru ekipu, bez obzira na izostanke

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da je zadovoljan početkom priprema i istakao da može da napravi dobru ekipu za predstojeće Svetsko prvenstvo, bez obzira na izostanke pojedinih igrača.

„Ukupno gledalo, sve je dobro, da nas samo malo zdravlje posluži, da nas povrede mimoiđu i mislim da bismo mogli da napravimo dobru ekipu koja može da ostvari ciljeve koje smo postavili, bez obzira na izostanke nekih igrača“, rekao je Pešić, prenosi Košarkaški savez Srbije.

Košarkaška reprezentacija Srbije završava prvi deo priprema u Staroj Pazovi i polako se okreće prvim zvaničnim proverama pred Svetsko prvenstvo, utakmicama na Akropolis kupu u Atini.

Sumirajući do sada urađeno, Pešić je rekao da je ekipa dobro radila i da je entuzijazam na visokom nivou. To je, kako je naveo, veoma bitno s obzirom na novonastale probleme.

„Žao nam je što (Ognjen) Jaramaz i (Aleksej) Pokuševski nisu mogli da se priključe. Imamo situaciju sa (Urošem) Trifunovićem i sa (Alenom) Smailagićem, oni su još tu u procesu rehabilitacije i očekujemo da se svaki dan priključe ekipi. Ostali su dosta dobro, dobar odnos“, rekao je selektor Srbije.

Košarkaši Srbije su odigrali dve utakmice, protiv Bosne i Hercegovine i Poljske, koje su bile zatvorene za javnost.

„Odigrali smo dve trening utakmice. Nije bilo nikakvih tajni, već želja da budemo stvarno sami, da možemo da treniramo, ne da igramo. To se pokazalo kao pun pogodak. Imali smo dosta dobre protivnike, vrlo ambiciozne i agresivne, to je dosta dobro prošlo“, rekao je Pešić.

Pred Srbijom su sada dve utakmice na Akropolis kupu u Atini gde će odmeriti snage sa Grčkom i Italijom.

„Nadamo da će nam pomoći dosta. Još smo u procesu uigravanja, ali uvek želimo da se pokažemo u najboljem svetlu“, istakao je Pešić.

Selektor Srbije je rekao i da se raduje što su u timu Bogdan Bogdanović i Stefan Jović jer će, kako je istakao, njihovo iskustvo i znanje mnogo pomoći ostalim igračima.

„Bogdan je pokazao, ne samo individualni kvalitet, već da je vođa tima, posvećen sebi i drugima… Poštujem odluku Stefana Jovića da se u jednoj teškoj situaciji, s obzirom na zdravstvene probleme u njegovoj porodici, priključi reprezentaciji. Njegovo iskustvo i znanje, odmah se to primetilo. Olakšanje i za sve ostale igrače jer on ima ogromno iskustvo“, rekao je on.

Pešić je pohvalio i mlađe igrače – Borišu Simanića, Filipa Petruševa i Nikolu Jovića.

„Jović je dosta napredovao, ojačao je, igra sa punim samopouzdanjem… Zadovoljni smo kako se ponašaju, daju stvarno dodatni entuzijazam“, zaključio je Pešić.

Košarkaši Srbije se 8. avgusta sastaju sa selekcijom Grčke na Akropolis kupu u Atini, dok će dan kasnije odmeriti snage sa Italijom.

Nakon toga, izabranike Svetislava Pešića očekuju provere protiv Portorika u Beogradu i protiv Kine i Brazila u Šenženu.

Svetsko prvenstvo održava se od 25. avgusta do 10. septembra u Japanu, Indoneziji i na Filipinima, a Srbija je u grupi sa Južnim Sudanom, Portorikom i Kinom.

(Beta)

