Pešić: Nemamo reprezentaciju za Britaniju i Tursku

SARAJEVO – Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je u emisiji „Top gol by Baho“ da Srbija „nema reprezentaciju“ za utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Velike Britanije i Turske.

„Nemamo reprezentaciju! Svi igrači koji su igrali Evropsko prvenstvo sada neće igrati! Svi su u Evroligi i NBA. Sada imamo i Zvezdu i Partizan u Evroligi. Prošle godine smo imali sreće da je Partizan igrao Evrokup i tada su njihovi igrači mogli da dođu. Nijedan igrač Zvezde nije igrao u ‘prozorima’. Nijedan! Imamo situaciju da ni Partizanovi igrači neće biti tu sada. Nemamo Micića, Jokića, Kalinića, Pokuševskog… Biće tu igrači koji su prošli ranije taj proces. Čak možda ni neko od njih neće biti tu. Za meč sa Velikom Britanijom imamo reprezentaciju, ali ne znam da li je imamo da ih pobedimo“, rekao je Pešić.

On je pričao i o izgubljenim mečevima u kvalifikacijama od Belgije i Letonije.

„Kažu, kako je Belgija bolja od nas? Kako ste izgubili?! A ja kažem, mogli smo da pobedimo, ali su bolji od nas. Primera radi, Letonija je bila bolja od nas. Dok smo mogli, mi smo vodili, ali utakmica traje 40 minuta, a ne 10… Pa Turska je izgubila 28 razlike od Letonije, a igrala je sa tri NBA igrača! Prema tome, smirite se malo, jer niko više ne skida gaće kada nas vidi“, izjavio je selektor.

Govorio je Pešić i o bivšem kapitenu reprezentacije Srbije Milošu Teodosiću, kog je odstranio iz tima na početku priprema za Evrobasket, na kom je Srbija eliminisana u osmini finala od Italije.

„Teodosić nije odstranjen niti zbog discipline niti zbog nediscipline, ja sam to na precizan način objasnio i Milošu i javnosti. Drugo, on je vi kažete bio zaslužan, ne! On je i dalje zaslužan kao što su i svi ostali zaslužni i pre njega. To ti niko ne može uzeti. Ali, dođe trener i shvati da ekipa treba da ide u ovom pravcu, a za to su potrebni ti detalji na velikoj slici“, rekao je Pešić i dodao:

„To što sam ja vređan, omalovažavan, od određenih mojih kolega ne dodiruje me. Jer kakav bi bio život bez dušmana? Prema tome, bez dušmana nije moguće! On može i da se okrene kao pokretačka motivaciona snaga za ono što dolazi. Međutim pošto me dušmani ne dodiruju ja se ne bavim njima“.

(Tanjug)

