Pešić: Nisam mogao da ponudim Teodosiću isti status kao do sada

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je danas u Beogradu da je odlučio da dosadašnji kapiten Miloš Teodosić ne bude u nacionalnom timu za predstojeće utakmice jer nije mogao da mu ponudi „status i mesto koje je dosad imao u reprezentaciji“.

Pešić je na početku obraćanja novinarima rekao da mu se prvi put u karijeri desilo da su mediji objavili informaciju o nekom igraču pre nego što je on to saopštio ekipi.

Naveo je da niko nije „precrtan“ i „odstranjen iz ekipe“ i dodao da je“zajednički“ odlučeno da se ne javlja nikome na telefon i da će novinari imati priliku da postavljaju pitanja upravo na današnjoj konferenciji u Beogradskoj areni.

„Sa njim je obavljen dosta dobar razgovor. Odluka je moja, nije laka, ne samo zbog toga što je on dugo godina u reprezentaciji, već nije laka ni za jednog igrača. I on je možda bio malo iznenadjen, ali to je sastavni deo sportskog života“, rekao je Pešić.

„Direktno sam mu rekao da ne mogu, nakon svega što sam video, da mu ponudim status i mesto koje je do sada imao u reprezentaciji, da se okrećem igračima koji u ovom trenutku, po mom mišljenju, mogu više da daju“, dodao je Pešić.

Selektor Srbije je bilo i razgovora o tome da dosadašnji kapiten reprezentacije ostane u timu kao rezervni igrač, ali da se od toga odustalo.

„On nikada nije bio igrač sa klupe, a iskreno ima boljih igrača od njega za te pozicije. Ekipa se ne sastavlja od najboljih igrača, nego od igrača koji najbolje izmedju sebe funkcionišu.To je odluka koja je doneta. On se zahvalio i ja sam se zahvalio zbog načina na koji je to prihvatio“, rekao je Pešić.

„Dakle, niko nije precrtan, niko nije odstranjen, ni eliminisan, to ću da podvučem“, istakao je Pešić na kraju.

Reprezentacija Srbije počela je pripreme 1. avgusta u Sportskom centru u Staroj Pazovi.

U kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo Srbija će 25. avgusta dočekati Grčku, a tri dana kasnije igraće na gostovanju protiv Turske.

Evropsko prvenstvo biće održano od 1. do 18. septembra u Češkoj, Gruziji, Nemačkoj i Italiji. Protivnici Srbije u Grupi D biće Izrael, Holandija, Finska, Poljska i Češka.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.