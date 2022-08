Pešić o Teodosiću: Moja odluka, imam bolje igrače

BEOGRAD – Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je danas da njegova odluka da Miloš Teodosić ne bude u nacionalnom timu u drugom krugu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i predstojeće Evropsko prvenstvo.

„Što se tiče Tea, obavljen je dobar razgovor. Moja odluka nije laka, ne samo zato što je dugo u reprezentaciji, već za svakoga nije laka. On je bio iznenađen, ali to je sastavni deo života i sporta. Rekao sam mu da ne mogu, nakon ovoga što sam video, više ponuditi status i mesto koje je imao u reprezentaciji. Da se okrećem igračima koji mogu više da daju. Bilo je tu dileme, razgovora, u jednom momentu je bilo ‘pa dobro on je kapiten, uradio je mnogo, neka ostane u ekipi, da bude bek-ap igrač’. Međutim, on nije bek-ap igrač nikada bio, imam bolje igrače od njega. Ekipa se ne sastavlja od najboljih košarkaša“, rekao je Pešić,

Pešić je održao konferenciju za medije posle prvog dela priprema nacionalnog tima.

(Tanjug)

