Pešić: Ponosan sam na tim, napravili smo veliki posao

BEOGRAD – Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić bo je zadovoljan pobedom igrom svog tima protiv Slovačke u kvalifiacijama za Svetsko prvenstvo 2023. godine.

Košrakši Srbije pobedili su večeras Slovačku 75:63 u trećem kolu kvalifikacija za SP.

„Voleo bih da kažem da ponosan na tim, jer su igrali odličnu utakmicu, odličnu u smislu odbrane u kontinuitetu. Krenuli smo bez agresvinsoti, ali u svakom sledećem minutu pokazali smo koncentarciju i dobru odbranu. Ovo je bila odlična odbrana, sa energijom, koncentacijom. Dobar rezulat, srećan sam ne što smo dobili utakmicu nego kako smo ih dobili“, rekao je Pešić na konferenciji za medije posle meča.

Pešić je istakao da je ovo bio jedan izazovan meč, ali da je zadovoljan kako je njegov tim reagovao.

„Izazovan utakmica, prvo što smo ušli sa dosta problema i povreda. Mi nemamo previsee mogućnosti, da pravimo velike igre, ali ono što možemo jeste da damo entuzijazam. Ono što me čini srećnim jeste da je Marko zasluzio čast da bude kapiten i on je sa motivacijom to prihvatio. Odigrao je fantastično, preuzeo je odgovornost, a igrao je timski. Uspeli smo timskom odbranom da smirimo njihovog najboljeg igrčca. Svi su dali maksimum u odbrani, a to košta snage i energije. Da se previšie ne hvalimo i drago mi je da vidim da ekipa reaguje. Imali smo probleme da zaustavimo njihov skok. Ušli smo u zvršnicu bez painke, odigrali smo ozbiljnu utakmicu protiv iskusnog i uigranog protivnika. A mi smo se skupili kako smo mogli. Napravili smo veliki posao, uvek je dobro kada pobedimo“, rekao je Pešić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.