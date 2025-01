Pešić: Ponosni smo na rezultate, ali sada se okrećemo novim izazovima

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je da je ponosan na ostvarene rezultate prošle godine, ali i da se sada treba okrenuti novim reprezentativnim izazovima.

„Naravno da smo ponosni na sve što smo postigli u 2024. godini – Olimpijske igre u Parizu, nakon četiri uzastopne pobede direktno se već kvalifikovali na Evropsko prvenstvo 2025. ili možda ono najvažnije da znamo gde smo bili, gde smo sada, da smo izgradili kontinuitet i identitet i timski – reprezentativni“, rekao je Pešić u novogodišnjem intervjuu, preneo je Košarkaški savez Srbije.

Srbija je na čelu sa Pešićem prošle godine osvojila bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, a reprezentacija Srbije bila je blizu pobede i u polufinalu protiv Sjedinjenih Američkih Država (91:95).

U novembru je Srbija sa četiri vezane pobede izborila plasman na Evropsko prvenstvo, koje se ove godine održava u Finskoj, Poljskoj, Letoniji i na Kipru, od 27. avgusta do 14. septembra.

„Sve to nas je dovelo da smo po FIBA renkingu prvi u Evropi i drugi na svetu. Ali sve to je već prošlost i to će nam sigurno biti od važnosti da gradimo međusubno poverenje, poštovanje, samopouzdanje u godini koja je pred nama“, rekao je Pešić i dodao da se selekcija sada nalazi na početku olimpijskog ciklusa za Igre u Los Anđelesu 2028. godine.

Pešić je istakao da će se reprezentacija tokom priprema za Evropsko prvenstvo suočavati sa različitim problemima i preprekama.

„Lakše će nam biti pronaći rešenje uz podršku naše sportske javnosti, naših navijača i klubova odakle dolaze kandidati za našu reprezentaciju. Zato je danas na kraju godine prilika da se zahvalim svim koji su nas baš snažno, bez zadrške iskreno podržavali do ostvarenih uspeha u ovoj godini. Godina pred nama je puna izazova kako na reprezentativnom planu, tako i u takmičenjima naših klubova. Svima želim sve najbolje, a posebno igračima reprezentacije, trenerskom i medicinskom stafu i njihovim porodicama“, zaključio je Pešić.

Pešić je sa KSS-om produžio ugovor do kraja septembra ove godine, a takođe je primio i nagradu za najboljeg trenera muške ekipe u 2024.

Srbija će prvu utakmicu u novoj godini igrati 21. februara na gostovanju protiv Finske. Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo Srbija zvanično završava tri dana kasnije domaćom utakmicom sa Gruzijom.

(Beta)

