Pešić: Protiv Grčke da se vidi dobra timska hemija

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da je na pripremama napravljena dobra „timska hemija“ i dodao da se nada da će se to videti na utakmici sa Grčkom.

„Ako smo nešto uspeli, uspeli smo da na pripremama od 1. avgusta, da se skupimo, da napravimo timsku hemiju, koja je osnova za vrhunske rezultate i tu smo na putu rekao bih da se popravljamo svaki dan, pravimo jedan korak napred i u nekoj zajedničkoj komunikaciji i nadamo se će se to možda videti sutra protiv Grčke“, rekao je Pešić na konferenciji za medije.

Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće sutra u „Beogradskoj areni“ selekciju Grčke, u utakmici prvog kola druge runde kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2023. godine.

Srbija je u drugu fazu prenela jednu pobedu i tri poraza, dok je Grčka ostvarila tri pobede i jedan poraz.

Pešić je dodao da se selekcija u prvoj rundi nije „proslavila“, ali da za to postoje razlozi.

„Ono što je važno da se kaže, ja to što je bilo ne bi potcenjivao, niti mi pada napamet da potcenjujem sve te prozore koje smo igrali. Ne bih potcenjivao što je ta ekipa naša u prvom prozoru uradila. Kroz tu prvu rundu, ta tri prozora, prošlo je 23 igrača, što je apsolutni rekord svih vremena, iz različitih razloga“, istakao je on.

Selektor reprezentacije Srbije rekao je da to nije bilo dobro pošto nije mogao da se napravi kontinuitet, ali da je sa druge strane imao prilike da vidi igrače za koje nikada ne bi čuo.

„Da se ne bi loše pomislilo, naravno da prva runda sa tri prozora nije bila selekcija za budućnost posle Olimpijskih igara u Parizu, toliko daleko ne gledamo, ali je objektivna situacija da je tim momcima i našem stručnom štabu bilo teško da naprave bilo kakav kontinuitet. Igrali smo protiv izuzetno jake reprezentacije Letonije i Belgije. Za nepostojanje kontinuiteta, igrali smo protiv reprezentacija koje su bolje od nas“, dodao je on.

Pešić je rekao da veruje da Srbija ima veći potencijal i talenat.

„Ja nisam tako loš trener kao što pričaju, ali da za tri dana napravim ekipu koja će izaći koja će pobediti bilo koga, toliko dobar nisam, a ni oni (igrači) nisu toliko dobri da izadju protiv Belgije bez obzira gde se igra ili Letonije i ‘išamaraju’ jedne i druge“, istakao je on.

„Naš prvi cilj nije da vršimo selekciju za olimpijadu, bio nam je cilj da idemo na svaku utakmicu na pobedu“, ocenio je Pešić.

U drugoj rundi Srbiji će se priključiti novih osam igrača, a selektor Pešić dodaje da je prvi protivnik jedan od favorita za medalju na predstojećem Evropskom prvenstvu.

„Grčka nikada u istoriji nije imala reprezentaicju kao što je ova, i po individualnom kvalitetu, naravno da oni nemaju taj kontinuitet sa generacijom Galisa, Janakisa, Hristodopulosa i Fasulasa, to su neka druga vremena, oni su bili prvaci Evrope, ali to je davno zaboravljeno“, rekao je on.

On je ocenio da je Grčka izuzetno brza reprezentacija i sa dosta iskusnih igrača, ali da je Srbija favorit.

„Kad Srbija igra u Beogradu ili bilo gde ona je uvek favorit, pogotovo sutra smo favoriti jer je puna dvorana, i očekujem maksimalnu podršku momcima. Da nam publika da snagu, biće tu uspona i padova, da nam pomognu da izadjemo iz kriznih momenata te utakmice“, dodao je Pešić.

Selektor je rekao da se Nemanja Nedović posle pada na kuk dobro oporavlja, a da će tek nakon večerašnjeg treninga biti poznato 12 igrača za meč sa Grčkom.

„Bjelica (Nemanja) neće igrati sigurno dve utakmice, Gudurić (Marko) je trenirao, znaću ja i pre treninga koliko je on spreman“, rekao je on.

Kao ključ za pobedu nad Grčkom Pešić ističe mali broj primljenih poena iz tranzicije.

„Prvi plan je da ukupno gledano da smanjimo broj primljenih poena iz tranzicije, gde su oni mnogo jaki i možda i najveći timski kvalitet njiihov je što izuzetno dobro trče“, rekao je Pešić.

Kapiten reprezentacije Srbije Vladimir Lučić rekao je da je Grčka puna iskusnih evropskih igrača i sa prvom ‘zvezdom’ igračem Milvokija Janisom Adetokunbom.

„Atletski sa braćom Adetokunbo i prvom zvezdom Janisom, oni su jedna od fizički najdominantnijih selekcija u Evropi. Očekujem vrlo tešku utakmicu i svesni smo važnosti ne samo sutrašnje utakmice, nego i ostalih u ovim prozorima“, dodao je on.

Lučić je istakao da je velika čast biti kapiten Srbije, ali da ne oseća veliki ‘pritisak’ zbog toga.

„Bjelica je tu sa nama i dalje je on prvi kapiten, ali nemam preveliki pritisak ili obavezu koju osećam, s obzirom da sam imao priliku da budem kapiten u Partizanu sa 22 godine i posle kapiten u Bajernu“, rekao je Lučić.

Meč izmedju Srbije i Grčke igra se u četvrtak u „Beogradskoj areni“ od 20.00.

(Beta)

