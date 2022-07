Pešić: Situacija je alarmantna, nismo najbolji na svetu

NIŠ – Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je večeras da je situacija u nacionalnom timu alarmantna nakon poraza od Belgije (74:73) u poslednjem meču prvog kruga kvalfikacija za Svetsko prvenstvo 2023. godine.

„Mislim da smo igrali dobru utakmicu 35 minuta i da smo strašno pali u poslednjih pet minuta. Belgija je bila bolji tim, zaslužili su pobedu. Želeli smo da pobedimo, jako smo želeli da pobedimo. Bili smo previše motivisani u nekih momentima, to nas je izgleda i mnogo koštalo“, bile su prve Pešićeve reči na večerašnjoj konferenciji za medije u Nišu.

Selektor košarkaša Srbije priznao je da „orlovi“ u novoformiranoj grupi sa Grčkom, Turskom i Velikom Britanijom nemaju prava na kiks.

„Naša situacija je bila vandrenda i pre ovog prozora. Ova situacija mora da nas dovede u situaciju da moramo da znamo da sa dobrim pripremama i nas trenera i košarkaša možemo računati na rezultate. Mi Srbi teško gledamo na poraze. Naša situacija je alarmanta. Mi ne možemo da računamo na sve igrače, na one najbolje. Bilo je večeras dobrih stvari, i loših…Bilo je grešaka i trenera i igrača. To se desilo i u Rigi, igrali smo dobro i ođednom smo stali, izgubili smo snagu. Naša situacija je poznata, igrači nam dolaze iz različitih klubova, ne igraju dugo zajedno, to Belgija ima, odigrali su sjajan meč večeras“, izjavio je Pešić.

Iskusni strateg rekao je da se nada boljim izdanjima u nastavku kvalifikacija za SP 2023. koje će se igrati u Indoneziji, Japanu i Filipinima.

„Nadam se da ćemo u ovim utakmicama koje dolaze pokazati nešto bolje. Ne možemo da izađemo i da dobijemo samo zato što smo Srbija. Treba se za sve pripremiti, imaćemo mogućnost da radimo duže…O tom potom. Definitivno nismo najbolji na svetu. Mi na kvalifikacije gledamo kao na nešto što moramo da igramo, dok je ostalim reprezentacijama to najjači deo takmicenja i dokazivanja“, zaključio je selektor košarkaške reprezentacije Srbije.

(Tanjug)

