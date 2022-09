Pešić: Utakmica protiv Italije će biti zahtevna

PRAG – Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić čestitao je igračima na pobedi protiv Poljske u meču petog kola grupe D na Evropskom prvenstvu u Pragu.

Srbija je ranije večeras pobedila Poljsku 96:69 (28:14, 24:19, 20:17, 24:19) i tako sa svih pet pobeda završila takmičenje u Grupi D. Srbija je prva na tabeli i u osmini finala će u nedelju igrati protiv Italije, koja je bila četvrtoplasirana u grupi C.

„Dve važne stvari večeras. Energija i odličan stav. Svaka čast mojim igračima. Doneli su energiju od samog starta i odličnu koncentraciju, napravili su dobre odluke u odbrani. Ako imate ovakvu koncentraciju od početka meča, možete da napravite prednost u tranziciji. To je razlog zbog kojeg smo završili prvih 20 minuta sa 70 odsto šuta. Važno je što je Nikola Milutinov ponovo sa nama. Treba mu vremena, ali je još jednom pokazao da je sa koncentracijom i stavom sve moguće“, istakao je Pešić na konferenciji za novinare.

On je rekao da će pokušati da do meča sa Italijanima uigra Nikolu Milutinova i Vanju Marinkovića.

„Već sam rekao da su dve najvažnije stvari energija koju smo doneli i odnos prema igri. To je ono što je bilo potrebno ne samo da se dobije utakmica, nego i da se zadrži fokus na stvarima nad kojima treniramo i pričamo. Te odluke koje smo donosili u odbrani su zaista bile dobre. Odgovorili smo njihovoj fizici. Nametnuli smo se našom odbranom, a onda sve izgleda jednostavnije. Nadamo se da ćemo u naredna dva dana Nikolu i Vanju da vratimo u ritam. Utakmica protiv Italije će biti zahtevna, koja će biti potrebna da zadržimo fokus i odbranu koju smo imali. Za svakoga je teško, a za nas je lako u napadu da pronalazimo dobra rešenja“, istakao je selektor Srbije.

Pešić je na današnji dan pre 20 godina sa selekcijom Jugoslavije osvojio SP u Indijanapolisu.

„Da me niste podsetili danas, verovatno se ne bih ni setio, ali je to naravno jedan od događaja koji su mene još više motivisali da i dalje radim. Osvojili smo zlatnu medalju, a sa druge strane su bili Nemci koju su osvojili bronzu, a tu je bio i moj sin Marko. To je bio fantastičan osecaj. Tada sam pitao sebe, šta bi ti još želeo u životu da uradiš? Tada me je brat zvao i rekao „Idi u penziju“, zaključio je Pešić.

