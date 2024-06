Pet golova Nemačke protiv Škotske na početku Evropskog prvenstva

Fudbalska reprezentacija Nemačke pobedila je večeras u Minhenu Škotsku 5:1, u prvoj utakmici na Evropskom prvenstvu čiji je domaćin.

Nemačka je povela u 10. minutu golom Florijana Virca, a prednost je udvostručio Džamal Musijala u 19. minutu. Treći gol postigao je Kaj Haverc iz jedanaesterca u prvom minutu nadoknade vremena prvog poluvremena, a četvrti gol Niklas Fulkrug u 68. minutu.

Jedini pogodak za Škotsku postigao je nemački fudbaler Antonio Ridiger, autogolom u 87. minutu. Konačan rezultat postavio je Emre Džan u trečem minutu nadoknade.

Već u prvom minutu domaći su bili u šansi, ali je Virc bio u ofsajdu.

U 10. minutu Nemačka je povela golom Virca. Toni Kros je poslao dugu loptu do Džošue Kimiha na desnoj strani, a on je dodao do Virca koji je šutnuo sa ivice kaznenog prostora. Loptu je zakačio škotski golman Angus Gan, pogodila je stativu i ušla u mrežu.

Nemačka je imala inicijativu, a udvostručila je prednost u 19. minutu posle akcije Ilkaja Gundogana i Haverca, koji je dodao do Musijale, a on pogodio vrh mreže.

U 25. minutu dosuđen je jedanaesterac za Nemačku, nakon što je Rajan Kristi oborio Musijalu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije odluka promenjena i dosuđen je slobodan udarac kod ivice šesnaesterca. Haverc je šutirao, a škotski golman odbranio.

Posle toga tempo je pomalo opao i nije bilo uzbuđenja, sve do 40. minuta kada su prvo pokušali Gundogan i Kimih, a odbranio škotski golman. Sudija je zatim prekinuo igru kako bi proverio start Rajana Porteusa sa obe noge nad Gundoganom i posle pregledanja snimka dosudio je jedanaesterac i isključio škotskog igrača.

Precizan je bio Haverc i postigao treći gol za Nemačku u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Nemačka je šansom počela drugo poluvreme, u 51. minutu pokušao je Ridiger sa nešto više od 20 metara, a golman Gan odbranio. Sedam minuta kasnije pokušao je Virc, ali je poslao loptu preko gola.

U 67. minutu iz poluvoleja pokušao je i Maksimilijan Mitelšted i poslao loptu preko prečke, a minut kasnije četvrti gol postigao je Fulkrug. On je, pet minuta pošto je ušao u igru, zahvatio loptu sa 16 metara i poslao je u mrežu.

Fulkrug je postigao gol i u 76. minutu, ali je pogodak poništen zbog ofsajda.

U 87. minutu Škotska je postigla gol. Robertson je izveo slobodan udarac, loptu je zakačio Fulkrug, a zatim se odbila do Skota Makene. On je pokušao glavom, a lopta je pogodila Ridigera u glavu i otišla u mrežu.

Konačan rezultat postavio je Džan šutom sa 20-ak metara, u nadoknadi vremena.

U drugoj utakmici u Grupi A u subotu od 15 časova u Kelnu igraju Mađarska i Švajcarska.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.