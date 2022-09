Petrić: Biće katastrofa ako ne pobedimo Lučane

BEOGRAD – Fudbaleri Partizana dočekaće sutra u 19.30 u 11. kolu Superlige Mladost iz Lučana, a trener crno-belih Gordan Petrić izjavio je da bi sve osim trijumfa za njegov tim bila katastrofa i vraćanje na staro.

Partizan posle osam utakmica ima 15 bodova i zauzima sedmo mesto, dok Mladost posle 10 utakmica ima devet bodova i nalazi se na 11. poziciji.

„Mi smo sutra favoriti. Sve osim pobede bila bi katastrofa i loš rezultat za nas, onda bismo se vratili na staro. Gledao sam uživo Lučane protiv Čukaričkog. Iskusna ekipa, imaju Neška u stručnom štabu koji zna da se takmiči, zna da igra. Mi se pitamo sutra“, izjavio je Petrić na današnjoj konferenciji za medije.

Partizan još ceka na pobedu u Humskoj u domaćem šampionatu, a na dosadašnja dva duela upisao je remije protiv Crvene zvezde (1:1) i TSC (0:0)

„Eto žašto pre pauze imamo osam utakmica kod kuće, od mogućih 11, to moramo da iskoristimo da osvajamo bodove. Igrači sutra treba ponovo da se dokazuju. Sutra mogu svi da kažu da oni ne znaju da igraju fudbal, ako se nešto desi, i to je to. Igrači koji nisu igrali u Češkoj, imali su juče jači trening, videćemo pred trening ko će igrati, ali može da bude isti sastav kao u Češkoj. Povratna informacija od igrača mi je bitna“, izjavio je Petrić.

Trener „parnog valjka“ rekao je da neće moći da računa na Kvinsija Meniga protiv Lučanaca i prokomentarisao igre Fusenija Dijabatea koji je bio dvostruki strelac u remiju protiv Slovačkog (3:3) u prvom kolu grupne faze Lige konferencija.

„Dijabate, rekao sam da se igra fudbala, da mora da bude konkretniji. On je to počeo da radi, gledam ga kao dete, navikao se na klub i grad, i majka mu je došla. Lakše je kad je stranac u prijateljskoj zemlji, prepoznat je od prvog dana. On napreduje, ali svi napreduju“, rekao je Petrić.

Strateg Partizana otkrio je da teži tome da mu ekipa bude izbalansirana i da je taj savet dobio od legendarnog trenera Mančester junajteda Ser Aleksa Fergusona.

„Kad dođete na to da uzimate igrača, nemate veliki izbor. Ne bih voleo da pogrešimo u izboru. Voleo bih da napravim balans. Ja sam stalno pričao o balansu, ali ranije kao igrač nisam znao šta je to. To sam pitao Fergusona. Pitao sam zašto mu je O’Šej igrao desnog beka. On mi je rekao: „Balans“. Kad igraš Premijer ligu, treba ti šest visokih igrača da bi branio prekide. Ja bih voleo da imam taj balans. Ako imam tri igrača slična – Belić, Traore, Fejsa, treba mi različitost. U tom balansu bih voleo da ne pogrešim“, rekao je Petrić.

(Tanjug)

