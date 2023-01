Petrić: Cilj je da igramo fudbal, a ne da se igramo fudbala

BELEK – Glavni cilj je da igramo fudbal, a ne da se igramo fudbala. Cilj mi je da igrači to shvate, a mislim da polako to čine. Da budu svesni da moraju da odrade posao, da završe meč i idu kući, rekao je trener fudbalera Partizana Gordan Petrić na kraju priprema u Beleku.

„Mi se nekada igramo fudbala, kod nas u ligi to možda i prođe, zbog protivnika i odnosa u kvalitetu. U velikoj prednosti smo, kako mi tako i Crvena zvezda. Ipak, cilj je da Partizan igra tako da rivali znaju da će naići na težu priču u odnosu na druge protivnike“, izjavio je Petrić za klupski sajt.

Ovih 16 dana u Beleku nas je poslužilo vreme, bilo je odlično, ne znam da li je ikada bilo ovde ovako, dodao je on. „Ponašanje igrača i sve planirano, na fizičkom planu, odrađeno je maksimalno. Ako me pitate da li smo zadovoljni – jesmo. Rezultatski, da kažem da nije bitno za mene. Naravno, bilo bi lepo da smo dobili neki meč više. Ali spremni smo za nastavak prvenstva, sigurno“.

On se osvrnuo se na poslednji meč protiv CSKA iz Moskve (1:2).

„Bilo je teško igrati zbog vetra. Prvo poluvreme smo mogli da primimo dva gola, ali i da damo. Vetar je usporavao. Oni su se bolje snašli. Posle, kada je sudija rekao da će meč biti produžen za pet minuta, bilo mi je čudno. Kao da mu je laknulo kad smo prmili gol. Šalim se naravno, možda bi bilo lepo da je ostalo nerešeno, ali to ne menja ništa. Bitno da smo spremni. Izbegli smo povrede, a oni koju su bili povređeni su se vratili poput Danila Pantića i Hamidua Traorea“.

Partizan sezonu nastavlja 5. februara protiv Napretka u Kruševcu.

„Znam kojih 11 će igrati u Kruševcu. Ali to ne znači da će isti početi i protiv Mladosti GAT u Beogradu. Igrači moraju da se ponašaju takmičarski, pogotovo u početku kada odigraju par utakmica, pa se stvari iskristališu. Napredak je vrlo nezgodan protivnik, da li će teren dozvoljavati da igramo našu igru, videćemo. Ali, oko sastava za Napredak nemam nikakvu dilemu“.

Petrić je najavio da će mladi igrači dobiti veću šansu nego inače i zatražio je od navijača strpljenje i podršku.

Trener Partizana prokomentarisao je i podatak da ove zime nijedno novo ime nije stiglo u Humsku.

„Ne očekujem ništa na polju pojačanja! Rekao sam već, ne interesuju me igrači samo da bi došli. Rekao sam da bi bilo dobro da Haziza dođe, on je kvalitetan, igrač za naredne dve, tri godine. Samo ekstra kvalitet nam je potreban, neko ko je mnogo bolji od trenutnih. Ili neko ko će u narednom periodu da bude bitan, ne mora ni da igra sada“.

Iako je odradio cele pripreme, Miloš Jojić neće potpisati ugovor.

„Imam igrače sa kojima mogu da izguram do juna. Ovi igrači to mogu. Naravno da bih voleo da imam još mnogo dobrih igrača, ali neću da dovodim slične kao ove koji su već tu. Pojačanje mora da bude mnogo, mnogo bolje od sadašnjih fudbalera. Ako tako nešto može da se dovede – može, ako ne idemo dalje. To je moj stav kao trenera. Mada, uvek ima neko iznad mene“, zaključio je Petrić i otkrio da je razmišljao da Fusenija Dijabatea odstrani iz tima zbog kašnjenja, kao i da nije mnogo pratio večitog rivala Crvenu zvezdu, uprkos tome što su bili jedni pored drugih.

(Tanjug)

