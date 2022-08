Petrić: „Grobar“ sam i došao sam da pomognem Partizanu

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić izjavio je danas su u pravu ljudi koji rezonuju da je kao veliki „Grobar“ došao da pomogne voljenom klubu.

Crno-beli će sutra (17.00) u osmom kolu Superlige gostovati Radničkom u Kragujevcu, a to je bio povod za konferenciju za medije održanu u Sportskom centru Partizan-Teleoptik.

„Ne pada mi na pamet da kažem da je teško. Jednostavno sam preuzeo. Da li neki ljudi shvataju na neki način da sam preuzeo jer sam toliki grobar, pa sam došao da pomognem Partizanu, jeste..Pa ćemo videti iz utakmice u utakmicu“, izjavio je Petrić.

Trener kluba iz Humske kraktko se osvrnuo na meč u Kragujevcu.

„Završili smo evropske utakmice. Veliko olašanje za igrače je što su se kvalifikovali, za navijače, za klub, za ljude koji dolaze da prate Partizan. Sutra je utakmica koja može da bude zanimljiva za nas jer smo doveli igrača koji može da napravi balans. Sutra ćemo malo drugačije igrati i okrećemo se prvenstvu. Ove odložene utakmice nam daju posle drugu problematiku jer će se dosta itakmica igrati nedeljom i četvrtkom. Koliko sam razumeo pomeraju se Kup utakmice, kad treba da se odmaramo, mi ćemo igrati utakmice, ali to je profesionalizam“, izjavio je Petrić.

Taj novi fudbaler je Hamidu Traore iz Malija za kog je trener crno-belih rekao da je nešto između Saše Zđelara i Almamija Moreire.

„Traore je dobio smernice, trenirao je. Igrao je tri utakmice u turskom prvenstvu, deluje spremno, želi da se dokaže i sutra će imati šansu to sve da pokaže. Deluje mi kao igrač između Zđelara i Moreire, pa ćemo videti na koju će stranu“, izjavio je Petrić.

Bivši fudbaler i funkcioner crno-belih najavio je da će neke igrače odmarati posle gostovanja Hamrunu (3:3) na Malti, ali da večiti derbi sa Crvenom zvezdom 31. avgusta nije razlog za to.

„Igramo u sredu. Sigurno je da će se neki igrači odmarati, ali ne zbog Zvezde već zbog toga sto su imali neki ritam koji njima ne odgovara“, rekao je trener „parnog valjka“.

Petrić je istakao da je primarno pojačanje do kraja prelaznog roka vezista Standarda iz Liježa Gojko Cimirot.

„Ocekujem, Gojko je taj koji je broj jedan. Klub će sve učiniti, radi sve da se to završi, ali ima i druga strana. Standard ima svoju računicu, svoje prioritete. Da li će doći, ako ne dođe sada, može i u januaru, kada se sve slegne“, izjavio je Petrić i dodao da ne zna za informaciju da bi štoper Igor Vujačić mogao da se preseli u Rusiju:

„Pisalo se i bile su najave da možda ode Vujačić u Socxi, ja do sada nisam dobio nijednu informaciju da je to moguće. Ni od Vujketa nisam dobio tu informaciju. Ako ode, ja mu želim svu sreću, svi smo tražili neki novi put i nove izazove. Ako ode, onda nam je manjak na centarhalfu, ali za sada je to to“.

Trener Partizana prokomentarisao je i grupu u Ligi konferencija u kojoj će rivali crno-belih biti Slovačko, Nica i Keln.

„Dobro je da se momci provere, da vide kako je igrati protiv ekipa koje igraju u pet najjačih liga. Sve ekipe u završnici imaju neki kvalitet. Igrači će imati priliku da se pokažu, biće više odigranih utakmica dok dođemo do Kelna i Nice, tako da verujem da će igrači biti sve bolji“, zaključio je Petrić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.