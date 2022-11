Petrić: Nekada se pomagalo Partizanu, a sada Zvezdi

BEOGRAD – Mislim da smo mogli više u prvenstvu, nezadovoljan sam jer smo izgubili sedam bodova, pre svega dva protiv Zvezde, dva protiv Javora i tri protiv Spartaka. Sa druge strane u Evropi smo ostvarili cilj, izjavio je trener fudbalera Partizana Gordan petrić.

On je danas na konferenciji za medije sumirao jesenji deo sezone posle kojeg crno-beli imaju 10 bodova manje od lidera Crvene zvezde, eliminisani su u Kupu Srbije, ali izborili evropske proleće u Ligi konferencija.

„Ponoviću da su najveći problem srpskog fudbala Partizan i Zvezda. U ovom trenutku Zvezda očigledno ima neku „pomoć“. Kao bivši igrač sam osetio da se „navlačilo“ za Zvezdu. Kada sudija podigne tablu i produži meč koliko je učinio, to se vidi da se pomaže Zvezdi. I u Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru, sada u Surdulici ste svi videli. Nekada se pomagalo Partizanu, sada se pomaže Zvezdi. Nisam slep da to ne vidim. Ima i do nas, mogli smo bolje da igramo protiv Javora i Spartaka i da to dobijemo, ali postoji ta druga strana koja je nesporna, a tiče se o sudijskoj naklonosti na strani Zvezde“, izjavio je Petrić.

On je iskoristio priliku i da poželi sve najbolje fudbalerima Srbije u Kataru.

„Nadam se da će sve biti u redu i da će nam ulepšati narednih mesec dana. Stvorila se dobra atmosfera oko reprezentacije, tu pre svega mislim na stručni štab. Znam da će Srbija igrati lepršavo i ofanzivno“, poručio je Petrić.

(Tanjug)

