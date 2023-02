Petrić: Nismo bili dovoljno dobri; Urošević: Nešto nam je nedostajalo

BEOGRAD – Nismo bili dovoljno dobri da prođemo. Do penala i malo posle smo dominirali, imali neku igru, šanse koje smo morali da iskoristimo“, rekao je trener fudbalera Partizana Gordan Petrić posle poraza od Šerifa (3:1) i eliminacije iz Lige konferencija.

„Primili smo gol na kraju prvog poluvremena, pa na početku drugog. Grešili smo u tehničkim stvarima. I to je to. Govorio sam da Šerif kao ekipa može da bude nezgodan, što se i pokazalo. Mi se okrećemo utakmici u nedelju, čeka nas Radnički iz Kragujevca, nadam se da će igrači da se oporave i što pre ovo da zaborave“, izjavio je Petrić na konferenciji za medije i dodao da je on traj na koga bi trebalo „svaliti“ krivicu, a nikako ne na igrače.

Kapiten Slobodan Urošević istakao je da su crno-beli na evropskom nivou ponovo skupo platili greške.

„Kada na našem stadionu primimo lake golove, to ne može ništa dobro da nam donese. Mi igrači moramo da se zapitamo neke stvari. Nosimo ovaj dres i moramo u svakom trenutku da odgovorimo kako treba. Nismo stali posle primljenog gola, želeli jesmo, ali nešto nam je nedostajalo da preokrenemo utakmicu“, poručio je Urošević.

(Tanjug)

