Petrić: Normalno dišem, možda je trebalo da se pregledam

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić bio je raspoložen na večerašnjoj konferenciji za medije posle pobede njegove ekipe nad Hamrunom (4:1) u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige konferencija.

Petrić je tako na pitanje novinara da li sada lakše diše posle vezanih pobeda nad Mladosti GAT (1:0) i Hamrunom, odgovorio da diše normalno i da je možda trebalo da proveri krvnu sliku pre povratka u Humsku, gde je prethodno bio fudbaler i funkcioner.

„Potpuno sam rasterećen. Dajem svoj maksimum sa svojim saradnicima i uopšte ne razmišljam o tome. Naravno da je dobro što smo pobedili, ali kroz karijeru, shvatio sam da je pobeda jedan deo priče. Ide se dalje. Normalno dišem, možda bi trebalo i da se pregledam. Možda je trebalo da se pregledam pre nego što sam potpisao ugovor. Da vidimo da li tu ima razlike u krvnoj slici“, našalio se Petrić.

On je dodao da želi da njegova ekipa igra takmičarski fudbal, a da će lepota u igri možda doći kasnije.

„Potpuno sam isti i pre i posle ove utakmice. Vrlo bitno za mene je ponašanje mojih igraca, njihov osećaj na treningu da se opuste i da pruže ono što znaju. Moram da opet kažem, Partizan treba da igra takmičarski u narednom periodu. Da li će uz to doći lepota fudbala, to ćemo videti. Uz pojačanja koja očekujem, imaćemo i ja i igrači bolji balans u ekipi i više igrača za kombinatoriku“, rekao je trener Partizana.

Petrić je na utakmici protiv Maltežana promenio sistem igre i zaigrao u formaciji 3-4-3 u kojoj nije bilo mesta za iskusnog Bibrasa Natha.

„Razgovarao sam sa Nathom. On je mnogo pružio Partizanu i imao je puno ovakvih utakmica. Jednostavno, deo taktike. Što ne znači da neće igrati sledeću ili onu tamo utakmicu. Andradea sam gledao pre nego što sam došao. Mislim da on može mnogo bolje. Imao je problemčića u glavi, nije mu tu bila porodica pa je i ona došla. Mislim da će i on sad biti sve bolji i bolji iz dana u dan. Treba da se navikne na Partizan i ovu atmosferu. Zadovoljan sam, ali mislim da može bolje“, objasnio je Petrić.

Revanš plej-ofa Lige konferencija između Hamruna i Partizana odigraće se 25. avgusta na Malti u 20.00.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.