Petrić: Partizan i Zvezda su najveći problem srpskog fudbala

Trener Partizana Gordan Petrić rekao je danas da su Partizan i Crvena zvezda najveći problem srpskog fudbala, da crveno-beli poslednjih godina prave veći problem, ali da ne treba dozvoliti da se narod posvadja zbog fudbala.

„Meni nije problem bilo šta da kažem. Najveći problem srpskog fudbala su Zvezda i Partizan. Nekad Zvezda pravi, nekad Partizan, ali zadnjih par godina Zvezda pravi taj problem, to je očigledno ali nemam ništa protiv toga. Rekao sam već da ne treba da dozvolimo da se narod posvadja zbog fudbala. Neko drugi pravi pritisak, da li veštački“, rekao je Petrić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Petrić je to rekao na pitanje da li su igrači pod pritiskom posle prošlonedeljnog remija sa Javorom 3:3 kada su crno-beli otišli na sedam bodova zaostatka za vodećom Crvenom zvezdom. Partizan se tada žalio na sudjenje, ali je i Zvezda uzvratila saopštenjem, pa se oglasio i klub iz Ivanjice.

„Mi ćemo se boriti i ja sa igračima da svaku utakmicu odigramo na najbolji način. Bolje je biti ranjeni vuk u toj borbi nego dresirana pudlica u cirkusu. Tako da igrači nisu pod pritiskom, izašli su iz tog filma. Bio je pritisak kad sam ja došao, sada ga nema, šta god da se desi“, naveo je Petrić.

„Da se narod ne posvadja, to sam rekao protiv Novog Pazara, video sam da se nešto dešava. Ne žalim se, to je nekad i Partizan imao da mu se malo progleda kroz prste. U zadnjih par godina to se dešava sa Zvezdom, ali to nas ne opterećuje. Mi ćemo od utakmice do utakmice gledati svoj posao i pokušati da svaku dobijemo, da pružimo dobru igru da bi navijači uživali. To se oseća, nemojte da se lažemo, da li će Partizan biti prvi ili drugi videćemo“ dodao je on.

Upitan da pojasni šta je mislio pod tim da Zvezda pravi problem i da li to znači da se tom klubu gleda kroz prste, Petrić je odgovorio potvrdno.

„U meču protiv Javora, start Meniga bio je za žuti karton, pitao sam sudiju zašto mu ne daš, sudi šta vidiš. Meni ta pomoć ne treba, izvinio sam se ekipi Javora što sudija mom igraču nije dao žuti karton. Sve dok ne dodje do toga biće problema. Nekad se pomagalo Partizanu, zadnjih godina Zvezdi. Imam pravo da kažem, ali to nije da se pravdamo, trebalo je da završimo 3:1 i to je naša greška. Ali saopštenja to nama ne treba. Ne verujem ni da je Javor posalo ono saopštenje nego neko drugi“, naveo je.

„Trener se ne pita za saopštenje, nije to moja već odluka kluba i ja to poštujem. Nekad i treba da se skrene pažnja da li je na vreme ili kasno, ne ulazim u to. Mi smo koncentrisano na posao, igrači igraju zbog sebe, zbog ugovora, da nastave karijeru. Sve se svodi na ono što radiš, da se uradi na najbolji način“, dodao je trener crno-belih.

(Beta)

