Petrić: Pobeda u derbiju za stabilnost i Milutina Šoškića

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je danas da se u ekipi vidi napredak, da se igrači polako opuštaju i naveo da bi pobeda u predstojećem „večitom“ derbiju protiv Crvene zvezde donela stabilnost medju igrače i u klub.

„Sutra nas očekuje jedna od teških utakmica u nizu, igraćemo četvrtkom u Evropi, moramo da odgovorimo na neke zadatke, to je u nizu teških utakmica, Zvezda i Evropa. Igrači su svesni šta ih očekuje, da moraju da su koncentrisani, da će se odmoriti i pružiti maksimum. Oni što je bitno je da su počeli polako da se opuštaju, da se vidi napredak. Sutra samo očekujem da budu maksimalni profesionalci i da budu maksimalno koncentrisani“, rekao je Petrić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Partizana igraju u sredu od 20 časova na svom terenu protiv Crvene zvezde, utakmicu osmog kola Super lige Srbije. Crno-beli nisu šest i po godina izgubili u Humskoj u „večitom“ derbiju.

„To zavisi i od ekipe protiv koje igramo, oni diktiraju kao što i mi diktiramo njima. Bilo bi dobro kada bi Partizan sutra dobio iz mnogo razloga, da se približimo, da se ponovo stabilnost dovede u klub i u svlačionocu. Moja želja je da ta pobeda ode ka čoveku koji bi se radovao našoj pobedi, a to je Bata Šole (Milutin Šoškić). Tu pobedu bih posvetio Bata Šoletu“, rekao je Petrić.

Petrić je svojevremeno bio funkcioner Partizana i za to vreme crno-beli su bili uspešni u derbijima. On je rekao da je radio dobro uz Ivana Tomića, ali da je to sve klub uradio, pošto su njih dvojica bili deo sistema.

„Da li će biti kao 2007, 2009. to zavisi od mnogo stvari. Pojedinac ne može neke stvari da promeni, treba generalno da se napravi filozofija kluba i da se držimo nekih stvari. To je tada možda tako bilo i nastavilo se, ali nisu to pojedinci, sve se vrti oko Partizana“, dodao je.

Upitan o problemima koje bi Zvezda mogla da ima, posle neuspeha u kvalifikacijma za Ligu šampiona i dolaska novog trenera, Petrić je rekao da razmišlja samo o svojim igračima.

„Razmišljam samo kako mi da pokažemo maksimum. Derbi je specifična utakmica, nekad ekipa koja je u slabijoj formi u derbiju pokaže više i totalno ode utakmica u drugom pravcu. Što se mene tiče, razmišljam o mojim igračima, da njih opustim i da pruže maksimum“, naveo je.

Zvezda je prva na tabeli sa svih šest pobeda, dok su crno-beli osmi sa sedam bodova manje, a novinari su pitali Petrića da li bi bio zadovoljan nerešenim rezultatom.

„Sve zavisi kakva će situacija biti na terenu, ako budemo imali problematiku, ako budu bolji u nekom trenutku naravno da hoću, ali to ne može sada da se kaže. Naravno da nisam zadovoljan nerešenim rezultatom, biće specifična utakmica, jedna u nizu i spremamo se“, istakao je Petrić.

Trener Zvezde Miloš Milojević rekao je da mu je nepoznata filozofija igre Gordana Petrića.

„Ne znam na šta je mislio. Bilo smo na licenci dve godine, družili smo se, dobro se znamo. Verovatno je po priči i nekim dešavanjima procenio filozofiju moje igre. To sve zavisi od igrača koje imate na terenu, oni diktiraju način kako ćete igrati“, rekao je.

U vezi sa psihološkim stanjem ekipe, Petrić je rekao da je sada situacija bolja.

„Svaki igrač koji je profesionalac i igra za Partizan i Zvezdu sprema se i za Radnički iz Kragujevca potpuno isto, a dešavanja na terenu donose nešto drugo. Imali su teret, sada je to bolje, izbor igrača vam donosi mogućnost da menjate i rizikujete. Kada sam došao rekao sam da će biti dosta takmičarskih utakmica, da nije bitna lepota već da se uzimaju bodovi. Sa tim pobedama se igrači polako rasterećuju. Profesionalci su, svesni su šta dobijaju, siguran sam da su spremni“, naveo je.

U vezi sa sastavom, Petrić je rekao da ima jednu ili dve dileme, da „90 odsto zna ko će igrati“, pošto postoji stvar bonus igrača i stranaca i da će posle današnjeg treninga sve biti jasnije.

„Igrači znaju gde smo grešili i kroz treninge se ispravljaju greške. Imamo utakmice četvrtak-nedelja, nema mnogo rada, više odmaranja, ali iz utakmice u utakmicu ide bolje u nekim segmentima vidimo da postoji napredak u ekipi“, dodao je on.

Partizan je tražio da se utakmica sa srede pomeri na četvrtak, ali je „večiti“ rival to odbio.

„Postoji razlog zašto smo hteli da odložimo, da bismo imali više vremena za odmor, ali Zvezda je odlučila. Ima pravo, ima svoj raspored, način treniranja, možda će nama doći takva situacija pa ćemo postupiti isto kao Zvezda i nema ljutnje. Sutra se igra 90 minuta, 10 na 10 pa ćemo videti šta će biti“, rekao je on.

Trener crno-belih rekao je da je dolaskom Hamidua Traorea klub dobio mogućnost da kombinuje i odmara neke igrače. Za njega je rekao da je jak na lopti i čvrst i da je ekipa dobila sigurnost.

„On je odigrao prvu utakmicu, verovatno se malo začudio kad je došao da igra protiv Radničkog, poslednjih godina kada je igrao tereni nisu bili kao u Kragujevcu, ali to ne menja priču njegovog bitisanja na terenu. Odigrao je ono što je trebalo jak je na lopti, pojačanje je, nismo imlali igrača na sredini terena sa njim smo dobili mogućnost da kombinujemo“, dodao je.

Petrić je rekao da ne očekuje iznenadjenje u derbiju, pošto se ekipe dobro poznaju. Upitan o Bibarsu Nathu, trener je rekao da izraelski fudbaler može da igra svih 90 minuta.

Upitan da li bi pobeda u derbiju bila prelomni trenutak u sezoni, Petrić je rekao da je samo koncentrisan na svaku sledeću utakmicu.

„Naravno da bi pobeda sutra dosta značila. Stekli bismo dodatnu sigurnost i imali prostora da ubacimo neke da igraju. Gledam od utakmice do utakmice, a šta će biti videćemo na kraju sezone kada budemo podvukli crtu“, naveo je on.

Kapiten Partizana Slobodan Urošević rekao je da će ekipa dati sve od sebe da dobar rezultat.

„Ovo je specifična utakmica, svi dobro znamo šta je derbi i koliko toga može da donese ako se ostvari povoljan rezultat. Naše je da se koncentrišemo na igru, izadjemo na teren i damo sve od sebe da to pokušamo da ostvarimo. Kapitenska traka je veća odgovornost, a sutra ću igrati derbije kao i do sada „, naveo je on.

