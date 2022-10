Petrić: Voždovac ima talentovan tim, ali sve zavisi od nas

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić izjavio je da „crno-beli“ idu na pobedu protiv Voždovca u 14. kolu Superlige Srbije.

Fudbaleri Partizana se posle povratka iz Nemačke okreću obavezama u domaćem prvenstvu.

„Igrači su imali slobodno, mislim na ove što su igrali protiv Kelna, a ovi što nisu odradili su malo jači trening. Sad čekamo popodnevni trening da vidimo kako će se osećati pa ćemo rešiti ko je spreman, a ko nije. Ali, siguran sam u jedno – da su sletanjem na aerodrom cvrsto nogama na zemlji. Sve je to lepo, ta pobeda, ali verujem da znaju šta ih čeka na krovu, specifičan teren, veštačka podloga na koju mi nismo navikli kao protivnička ekipa. Očekujem da ćemo biti u ritmu kao u prethodne dve utakmice, rekao sam već da je zamajac bila Vojvodina. Eto nastavilo se protiv Kelna i nadam se samo da će igrači imati goriva do 13. novembra. Problematičan je raspored i za nas i za Zvezdu. Nadam se da će moji igrači izdržati sve napore“, rekao je Petrić na konferencije za novinare.

On je istakao da će igrati Partizana morati da izdrže ritam nedelja – četvrtak i dodao da će biti nekih rotacija u timu.

„Voždovac uvek ima talentovanu ekipu. Imaju igrače koje mogu da iznenade. Ali sve se vrti oko nas. Ako budemo igrali kako znamo, onda ne bi trebalo da bude problema“, rekao je Petrić.

Trener Partizana osvrnuo se i na meč protiv Kelna, koji su „crno-beli“ pre dva dana dobili rezultatom 1:0.

„Svi koji igraju za Keln imaju kvalitet za ovaj klub. I mi smo bili bez dva igrača. Sada je na redu Voždovac, a posle ću da razmišljam o Kelnu. Ljubomir Fejsa će najverovatnije biti spreman za četvrtak. Danilo Pantić još nije spreman za utakmice, moramo da budemo oprezno sa njim. Neću da se igram sa bilo čijom karijerom“, dodao je trener Partizana.

Petrić je istakao da je prvu utakmicu na mestu trenera Partizana odigrao sa potpuno istim sastavom kao što je imao bivši šef stručnog štaba „crno-belih“ Ilija Stolica.

„Ja nisam hteo tu ništa da menjam da bih jednostavno osetio igrače, da bih svima pružio šansu koju su imali kod prethodnog trenera. Svetozar Marković je dečko koji nesporno talentovan, koji ima dosta godina ispred sebe. Postigao je par golova, možda mu je malo ‘kockasta glava’ pa ta lopta ide malo drugačije, ali šalim se… On odradi posao onoliko koliko treba da odradi, a šta je bilo u prethodnom periodu nisam toliko ispratio. Od prve utakmcie su igrali fudbaleri koji su igrali i kod Stolice. I opet ponavljam, da sebično čuvaju ovu atmosferu, koju imaju jer ih to održava. Prva utakmica kad se desi da se loše igra, da se izgubi, opet će doći do male nervoze, ali oni moraju da prevaziđu te stvari, jer se bave ovim poslom kojim se bave i nije uopšte lagan posao“, zaključio je Petrić.

Utakmica između Voždovca i Partizana biće odigrana sutra od 19.30 časova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.