Petrović: Sećam se Stankovićevog debija, uspeće i kao trener

BEOGRAD – Čuveni trener fudbalera Crvene zvezde Ljupko Petrović, stručnjak koji je vodio ekipu u Bariju 1991, posetio je danas klub i nekadašnjeg „učenika“ Dejana Stankovića.

Izmđu Petrovića i Stankovića postoji posebna veza, s obzirom na to da je sadašnji trener debitovao u crveno-belom dresu kada ga je Petrović poslao na teren u meču protiv OFK Beograda, 11. februara 1995. godine.

„Ne mogu da kažem da sam zaslužan za Dekijevu karijeru, jer sam siguran da bi on uspeo i bez mene i uopšte bez bilo kog trenera. On je imao veliki talenat, a ja sam to prepoznao u njemu sa 16 godina i ubacio ga u igru protiv OFK Beograda kad smo vodili 2:1. Sećam se da su tad navijači negodovali što dečak ulazi, a rezultat je bio težak. Razumeo sam ja njih, ali sam imao poverenje u Dekija, da će uneti u sredinu terena ono što je u tom trenutku trebalo i baš njegov prvi kontakt s loptom bila je prečka sa 20 metara, tako da je tom hrabrošću „kupio“ navijače. Na kraju smo trijumfovali“, rekao je Petrović za klupski sajt.

On je dodao da veruje da će Zvezda osvojiti šampionsku titulu već u meču protiv Rada, prvu trenersku za Stankovića.

„Siguran sam da u prvom sledećem meču osvajamo titulu. Biće to Dekijeva prva titula, a želim mu puno uspeha sa Zvezdom. Verujem da je sposoban da i kao trener crveno-belih ostvari rezultate koji će se pamtiti“.

Stanković je iskazao veliku zadovoljstvo zbog susreta sa trenerom koji mu je ukazao šansu da debituje u Crvenoj zvezdi.

„Kad neko ima iskustva kao on, to su “koferi” znanja. Pričali smo kako je to voditi svlačionicu u današnje vreme, kako učiniti to da te momci slušaju i na terenu i van njega. Generalno, mogu reći da sam dobio životnu lekciju i priču od “starog vuka” kao što je on. Pozvao sam ga i da dođe u subotu da sedne na klupu pored mene u meču protiv Grafičara, nadam se da će se odazvati i doći, ali on treba da zna, da je ovo njegova kuća i da je uvek dobro došao“, istakao je Stanković.

(Tanjug)

