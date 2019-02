Pevač improvizovao izvođenje himne, a reakcija basiste pravi je HIT (video)

Pevač Entoni Hamilton izvodio je američku himnu uoči NBA Ol-Star utakmice, međutim basista koji ga je pratio postao je pravi hit na društvenim mrežama.

Svi su imali reči hvale za emotivno izvođenje soul pevača, a mnogi nisu mogli da sakriju suze, ali se jednoj osobi Hamiltonova improvizacija pri kraju, izgleda, nije se baš dopala.

Na snimku se vidi da basista dobro prati Hamiltona, ali čini se da ga je nešto izbacilo iz takta pri kraju pesme, a mnogi su za to okrivili Hamiltonovu improvizaciju.

Bilo kako bilo, reakcija muzičara postala je hit na društvenim mrežama, a tviteraši ne mogu da prestanu sa sprdnjama.

My man playing guitar behind Anthony Hamilton smelled something funky pic.twitter.com/OQC3pRI6mN

Mood for the rest of the year…#guitarplayersface #AnthonyHamilton #NBAAllstar2019 #NationalAnthem pic.twitter.com/YNB2lYpPMt

— Angela Blair (@Angela_Blair) February 18, 2019