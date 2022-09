Piksi na proslavi 30 godina FS RS: Reč predaja ne postoji

BANJALUKA – Fudbalski savez Republike Srpske proslavio je danas 30 godina od osnivanja, a svečanoj akademiji „Fudbal je živo“ u Narodnom pozorištu u Banjaluci prisustvovao je i selektor Srbije Dragan Stojković Piksi.

Piksi je u Banjaluci dočekan je aplauzom, bakljama i špalirom mališana koji su mahali srpskim trobojkama, a u ulozi domaćina bili su srpski član Predsedništa BiH Milorad Dodik i predsednik FS BiH Vico Zeljković.

„Uvek se lepo osećam u Banjaluci i svaki dolazak ovde shvatam kao povratak kući. Verujte mi da osećam vašu iskrenu podršku, ljubav koju pružate našoj reprezentaciji i meni kao selektoru. Znam da i igrači osećaju isto. Upravo iz tog razloga imamo obavezu da damo i više od onoga što u datom trenutku možemo da pružimo“, izjavio je Stojković i čestitao jubilej FS RS.

„Pre svega bih voleo da stvorite uslove za sve one klince koji maštaju da imaju velike karijere i da reprezentauju svoj narod na najbolji mogući način. Ljudi me ovih dana sreću i pitaju da li su počele pripreme za Svetsko prvenstvo. Vidim da je euforija već već uveliko prisutna, iako je do Katara ostalo još dosta vremena. Ono što sa svoje strane mogu da obećam, reprezentacija Srbije će spremno dočekati utakmice protiv Brazila, Kameruna i Švajcarske i daće maksimum da obraduje naciju. U našem rečniku ne postoji reč ‘predaja’, budite u to sigurni“, rekao je Stojković i izazvao ovacije prepune sale Narodnog pozorišta u Banjaluci.

Dodik je Stojkoviću uručio na poklon bistu Patrijarha Pavla i zahvalnicu za sve dosadašnje rezultate i radosti, a Zlatni grb Fudbalskog saveza RS uručen je srpskom članu Predsedništva BiH.

(Tanjug)

