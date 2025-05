Pjastri srećan zbog pobeda i ponosan na rad ekipe Meklaren

Vozač Meklarena Oskar Pjastri rekao je da je uzbudljivo pobeđivati u trkama Formule 1, ali da je više ponosan na uloženi rad i rezultate ekipe, nego na činjenicu da vodi u generalnom plasmanu vozača.

Pjastri je pobedio u tri od pet trka ove sezone, a posle trijumfa u prošloj trci u Saudijskoj Arabiji prvi put u karijeri je preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu. On je u četiri trke nadoknadio zaostatak od 33 boda za timskim kolegom Landom Norisom, otkako je na početku sezone u Melburnu završio na devetom mestu.

„Pobeđivanje u trkama je ono što je uzbudljivo. Mislim da je vođstvo u šampionatu lepo, ali posle Saudijske Arabije, mnogo sam ponosniji i zadovoljniji radom i razlozima zbog kojih vodimo u šampionatu nego samom činjenicom da vodim u plasmanu vozača“, rekao je Pjastri, preneo je Skaj.

Pjastri ima 99 bodova, ispred Norisa koji ima 89 i aktuelnog šampiona Maksa Verstapena iz Red Bula koji ima 87.

„Mislim da s obzirom na to da mi u Melburnu nije baš dobro išlo u pogledu bodova, mislim da je sve dobro prošlo što se tiče izvođenja. S obzirom na to da sam počeo uz mali zaostatak i da sam ga nadoknadio, mislim da je to deo u kome najviše uživam, razlog zašto sam na čelu šampionata“, naveo je 24-godišnji australijski vozač.

On je trke u Kini i Bahreinu počeo sa pol pozicija i pobedio, a u Saudijskoj Arabiji startovao je sa drugog mesta i posle duela sa Verstapenom, koji je dobio kaznu zbog incidenta u prvoj krivini, je pobedio.

Pjastri je rekao da je pokazao da na raspolaganju ima „različite alate“ zbog kojih je pobeđivao.

„Mislim da smo obavili solidan posao tokom sezone. Moje tri pobede izgledale su malo drugačije. Bahrein je bio jak, jak vikend, u Kini je bilo slično, a u Saudijskoj Arabiji je bilo tesno. Nije sve išlo po mome tog vikenda i pobedio sam jer sam bio jak u drugim oblastima, nadam se da neću na to da se oslanjam svakog vikenda, ali ponosan sam na činjenicu da mogu da raspolažem različitim alatima i pokušam da pobeđujemo“, rekao je.

„Mislim da je to bio faktor. Zaista je uloga koju ekipa i bolid igraju prilično značajna, ali na ličnom nivou, do sada sam obavio dobar posao u različitim oblastima“, dodao je on.

Šampionat Formule 1 nastavlja se trkačkim vikendom u Majamiju, a trka je na programu u nedelju od 22 časa.

(Beta)

