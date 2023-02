Pobeda Partizana u Minhenu, četvrta uzastopna u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Minhenu ekipu Bajerna sa 82:71 (19:19, 20:14, 21:12, 22:26), u utakmici 24. kola Evrolige.

Partizan je upisao 13. pobedu u Evroligi, četvrtu uzastopnu, i trenutno je šesti na tabeli, dok je nemački tim na 14. poziciji sa skorom 9/15.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kevin Panter sa 19 poena, 16 je dodao Matijas Lesor, Džejms Naneli je postigao 15, a Dante Egzum 11 poena.

U timu Bajerna najbolji je bio Denis Sili sa 11 poena, po deset su postigli Kori Volden i Nik Vejler-Bab, Isak Bonga je dodao devet, dok je Ognjen Jaramaz meč završio sa četiri poena.

Crno-beli su dobro počeli meč u Minhenu, gde su imali veliku podršku svojih navijača, pa su posle serije 7:0 sredinom prve deonice stigli do osam poena prednosti (13:5). Međutim, usledilo je nekoliko loših napada i izgubljenih lopti, pa je Bajern uz zvuk sirene izjednačio na 19:19 na kraju prve deonice.

Partizan se konsolidovao posle lošeg finiša prve četvrtine, imao je plus četiri posle pet vezanih poena Pantera, ali je nemački tim preko Bonge izjednačio na 33:33 na ulasku u poslednji minut prvog poluvremena.

Trener Bajerna Andrea Trinkijeri je na 46 sekundi pre velikog odmora zatražio tajm-aut nakon čega je usledio sjajan finiš crno-belih. Vezali su šest poena i na poluvreme otišli s prednošću 39:33.

Posle nešto manje od dva minuta igre u trećoj četvrtini, Partizan je stigao do prvog dvocifrenog vođstva na utakmici (45:35), da bi potom serijom 13:1 izabranici Željka Obradovića došli i do plus 18 (58:40).

Crno-beli su u poslednjih deset minuta meča ušli sa prednošću od 15 poena, a posle sedam vezanih poena Danila Anđušića na startu tog dela igre praktično i rešili ovaj meč kada su stigli do plus 20 (67:47).

U Evroligi sada sledi pauza, a košarkaši Partizana će u narednom kolu dočekati Fenerbahče 23. februara, dok će Bajern gostovati Makabiju.

(Beta)

