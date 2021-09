Počelo pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu i borba za SP

ŠABAC – Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu počelo je u Šapcu, uz učešće ukupno 73 takmičara (52 boksera i 21 bokserka) iz 30 klubova.

Šampionat ove godine dodatno dobija na značaju jer je izborni za mesto u freprezentaciji Srbioje na Svetskom prvenstvu, koje će se o d 24. oktobra do 6.novembra održati u beogradskoj Areni.

Već prvog dana viđeno je nekoliko spektakularnih borbi, a mečeve je ispratio i predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

“Heroji pišu istoriju, a put do titule je trnovit. Zato preko trnja do zvezda i nikako drugačije, a to naši momci znaju i za to već mesecima radimo i živimo, izjavio je reprezentativac Srbije, Šapcanin, Omer Ametović.

Finale je u nedelju od 20 sati.

(Tanjug)

